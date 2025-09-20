Tung hemmaförlust för Burträsk mot Haparanda

Seger för Haparanda med 8–3 mot Burträsk

Eemil Jokitalo med två mål för Haparanda

Oskar Keisu matchvinnare för Haparanda

Burträsk hade en tuff match mot Haparanda i U18 division 1 norra A herr, och föll tungt på hemmaplan med utklassningssiffrorna 3–8 (1–4, 0–3, 2–1).

Haparandas Eemil Jokitalo tvåmålsskytt

Haparanda dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–1.

Även i andra perioden var det Haparanda som spelade bäst och gick från 1–4 till 1–7 genom mål av Jan Niemelä, Eemil Jokitalo och Arttu Hildén. Burträsk hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–1 men Haparanda kunde hålla undan och vinna matchen med 8–3.

Eemeli Posti gjorde ett mål för Haparanda och tre assist och Eemil Jokitalo stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen möts på nytt i Norra Finans Arena den 25 oktober.

Nästa motstånd för Burträsk är Kiruna IF. Lagen möts söndag 21 september 14.00 i Malmhallen.

Burträsk–Haparanda 3–8 (1–4, 0–3, 2–1)

U18 division 1 norra A herr, Malmhallen

Första perioden: 0–1 (0.29) Eemeli Posti, 0–2 (8.03) Patrik Pohjanen (Eemil Jokitalo, Eemeli Posti), 0–3 (9.45) Eemil Jokitalo (Patrik Pohjanen), 0–4 (10.13) Oskar Keisu, 1–4 (14.47) Arthur Bergwall (John Lundberg, Emil Segerstedt).

Andra perioden: 1–5 (30.24) Jan Niemelä (Eemeli Posti), 1–6 (37.08) Eemil Jokitalo (Emil Ahola), 1–7 (37.44) Arttu Hildén (Marlo Järvenpää).

Tredje perioden: 1–8 (40.20) Ilmari Järvinen (Eemeli Posti), 2–8 (48.08) Lucas Altered (Henry Koistinen), 3–8 (55.13) Arthur Bergwall (Emil Segerstedt).

Nästa match:

Burträsk: Kiruna IF, hemma, 21 september