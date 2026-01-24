Tung förlust för Sunderby mot Östersund

Östersund segrade – 5–4 mot Sunderby

Östersunds fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kalle Ångström avgjorde för Östersund

Sunderby gjorde tre raka mål och kom tillbaka från underläge till 4–4 i tredje perioden. Ändå blev det till slut förlust i hemmamatchen mot Östersund i U20 region norr topp 8 herr på lördagen. 4–5 (1–1, 1–3, 2–1) slutade matchen.

Kalle Ångström stod för Östersunds avgörande mål 16.06 in i tredje perioden.

Segern var Östersunds fjärde på de senaste fem matcherna.

Clemensnäs nästa för Östersund

Tobias Wredendal gjorde 1–0 till Sunderby efter 15.10 efter pass från Hugo Florén. Östersund kvitterade till 1–1 efter 19.05 när Rasmus Erhardsson slog till på passning från Lukas Nilsson och Anton Johansson.

Östersund stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–1 till 1–4 på bara 2.39.

Sunderby reducerade dock till 2–4 genom Tobias Wredendal med 3.38 kvar att spela av perioden.

Sunderby reducerade och kvitterade till 4–4 genom Gustav Lindmark och Elliot Lundbäck i tredje perioden.

Östersund kunde dock avgöra till 4–5 med 3.54 kvar av matchen genom Kalle Ångström.

Sunderbys Tobias Wredendal stod för två mål och ett assist.

Östersund ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Sunderby är på sjunde plats. Östersund var sexa i tabellen för ett dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann Östersund med 5–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 25 januari. Då möter Sunderby Sundsvall U20 i Sunderby Ishall 12.00. Östersund tar sig an Clemensnäs borta 12.30.

Sunderby–Östersund 4–5 (1–1, 1–3, 2–1)

U20 region norr topp 8 herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 1–0 (15.10) Tobias Wredendal (Hugo Florén), 1–1 (19.05) Rasmus Erhardsson (Lukas Nilsson, Anton Johansson).

Andra perioden: 1–2 (28.01) Wilmer Ramstedt (Simon Nordin), 1–3 (30.33) Julian Forsberg (Gusten Alander), 1–4 (30.40) Marek Balog, 2–4 (36.22) Tobias Wredendal (Alexander Linder, Joel Nordmark).

Tredje perioden: 3–4 (43.11) Gustav Lindmark (Nils Mettävainio-Berglund, Tobias Wredendal), 4–4 (52.12) Elliot Lundbäck (William Schäder), 4–5 (56.06) Kalle Ångström (Simon Nordin, Gusten Alander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby: 3-0-2

Östersund: 4-0-1

Nästa match:

Sunderby: IF Sundsvall J20, hemma, 25 januari 12.00

Östersund: Clemensnäs HC, borta, 25 januari 12.30