Tung förlust för Linköping HC U18 mot HV 71

HV 71 vann med 5–4 mot Linköping HC U18

Isak Alvudd matchvinnare för HV 71

HV 71:s fjärde seger

Hemmalaget Linköping HC U18 kom tillbaka från underläge 2–4 till 4–4 i tredje perioden. Trots det fick laget se sig besegrat av HV 71 i onsdagens möte i U18 Nationell södra herr. 4–5 (1–1, 1–2, 2–2) slutade matchen.

Linköping HC U18–HV 71 – mål för mål

Linköping HC U18 tog ledningen efter 13.13 genom Benjamin Jismyr på passning från Ture Holmér och David Huk. Efter 17.05 kvitterade HV 71 när Tobias Krestan fick träff efter förarbete av Isak Alvudd.

Efter 1.55 i andra perioden gjorde Linköping HC U18 2–1 genom David Huk.

Sam Tillström och Alfred Nordén såg till att HV 71 vände till ledning med 2–3.

HV 71 inledde tredje perioden med att göra 2–4 genom Alexander Thunblom innan Linköping HC U18 svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Victor Tjäder för framspelad av Ture Holmér och David Huk efter 9.05.

I slutminuterna var det dock HV 71 som avgjorde.

Isak Alvudd gjorde ett mål för HV 71 och två assist. Ture Holmér och David Huk gjorde ett mål och två assist var för Linköping HC U18.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Linköping HC U18 på åttonde plats och HV 71 på sjunde plats. Så sent som den 17 januari låg HV 71 på tredje plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Linköping HC U18 och HV 71 den här säsongen. HV 71 har tagit två segrar före den här matchen. Linköping HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 31 januari möter Linköping HC U18 Rögle borta 14.00 och HV 71 möter Malmö borta 15.45.

Linköping HC U18–HV 71 4–5 (1–1, 1–2, 2–2)

U18 Nationell södra herr, Stångebro Ishall

Första perioden: 1–0 (13.13) Benjamin Jismyr (Ture Holmér, David Huk), 1–1 (17.05) Tobias Krestan (Isak Alvudd).

Andra perioden: 2–1 (21.55) David Huk (Lucas Toumeh), 2–2 (25.02) Alfred Nordén (Isak Alvudd), 2–3 (26.03) Sam Tillström (Fabian Merkle Rohdin, Emil Strålberg).

Tredje perioden: 2–4 (42.58) Alexander Thunblom (Tobias Krestan, Jacob Aldén), 3–4 (47.56) Ture Holmér (Gustav Bernhardsson, Benjamin Jismyr), 4–4 (49.05) Victor Tjäder (Ture Holmér, David Huk), 4–5 (53.58) Isak Alvudd.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping HC U18: 2-1-2

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

Linköping HC U18: Rögle BK, borta, 31 januari 14.00

HV 71: IF Malmö Redhawks, borta, 31 januari 15.45