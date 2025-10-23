Tumbas fina svit håller i sig efter 7–4 mot Nyköping

Tumba vann med 7–4 mot Nyköping

Tumbas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Max Karell Söderman avgjorde för Tumba

Tumba är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Nyköping hemma i Ishuset på torsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 7–4 (0–1, 4–1, 3–2) innebär att Tumba nu har sju segrar i följd i U18 allettan östra herr.

Vallentuna nästa för Tumba

Theo Grönqvist gjorde 1–0 till Nyköping efter bara 1.10 assisterad av Isak Wahnström. Tumba förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Tumba startade tredje perioden starkast. Laget gick från 4–2 till 5–2. Men Nyköping svarade och gjorde 5–3.

Därefter var det dock Tumba som avgjorde. Laget gjorde först 6–3 och sen kom också 7–3 med nio minuter kvar att spela genom Levi Brandstetter på pass av Max Sandberg Gråhns och Max Mälarberg. Nyköping hann få in en reducering till och slutresultatet blev 7–4.

Max Sandberg Gråhns och Max Mälarberg gjorde ett mål och två assist var för Tumba.

Nyköpings nya tabellposition är tionde plats medan Tumba leder serien. Ett fint lyft för Tumba som låg på sjunde plats så sent som den 4 oktober.

Den 4 december tar lagen sig an varandra igen, då i Stora Hallen.

I nästa match, söndag 26 oktober möter Tumba Vallentuna borta i Vallentuna Ishall 18.40 medan Nyköping spelar borta mot Boo 16.30.

Tumba–Nyköping 7–4 (0–1, 4–1, 3–2)

U18 allettan östra herr, Ishuset

Första perioden: 0–1 (1.10) Theo Grönqvist (Isak Wahnström).

Andra perioden: 1–1 (21.30) Max Sandberg Gråhns (Alexander Roos, Yoshi Laurin), 2–1 (22.58) Theo Ivarsson (Acke Kajova, Liam Westergren), 3–1 (27.19) Leon Sennström (Levi Brandstetter), 4–1 (32.12) Max Mälarberg (Max Sandberg Gråhns, Yoshi Laurin), 4–2 (38.02) Zsombor Kovacs.

Tredje perioden: 5–2 (43.06) Max Karell Söderman (Theo Ivarsson), 5–3 (44.38) Roman Wullems (Neo Jansson, Isak Wahnström), 6–3 (51.13) Elias Holger (Laban Willhans, Max Mälarberg), 7–3 (55.38) Levi Brandstetter (Max Sandberg Gråhns, Max Mälarberg), 7–4 (56.06) Gustav Lindberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 5-0-0

Nyköping: 2-0-3

Nästa match:

Tumba: Vallentuna Hockey, borta, 26 oktober

Nyköping: Boo HC, borta, 26 oktober