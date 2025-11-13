Tumba vann – kvalificerade för avancemang

Tumba vann med 6–0 mot IFK Salem

Tumbas sjätte seger på de senaste sex matcherna

Andreas Jansson avgjorde för Tumba

Matchen mot IFK Salem på bortaplan i U20 division 1 östra C herr slutade 6–0 (1–0, 2–0, 3–0). Det gör att Tumba är klart för avancemang efter att ha vunnit serien.

Tumba har därmed sex raka segrar. IFK Salem däremot har sex raka förluster.

IFK Salem–Tumba – mål för mål

Andreas Jansson gav Tumba ledningen efter 4.14. Även i andra perioden var Tumba starkast och gick från 0–1 till 0–3 genom två snabba mål i slutet av perioden av Pelle Bäckström och William Tillman. Tumba fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Gustav Wormbs, Petter Anemyr och Theo Norstedt.

Tumbas Theo Norstedt stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att IFK Salem är kvar på femte och sista plats och att Tumba är klara seriesegrare

Lagens första möte för säsongen vann IFK Tumba IK med 4–1.

Nästa motstånd för IFK Salem är Trångsund. Lagen möts söndag 16 november 17.30 i Salems Ishall. Tumba tar sig an Haninge Anchors hemma lördag 15 november 14.30.

IFK Salem–Tumba 0–6 (0–1, 0–2, 0–3)

U20 division 1 östra C herr, Salems Ishall

Första perioden: 0–1 (4.14) Andreas Jansson.

Andra perioden: 0–2 (35.32) Pelle Bäckström (Theo Norstedt, Max Linder), 0–3 (38.07) William Tillman (Theo Norstedt).

Tredje perioden: 0–4 (45.57) Petter Anemyr (Rasmus Kylmänen), 0–5 (47.05) Theo Norstedt (Pelle Bäckström, Max Linder), 0–6 (58.59) Gustav Wormbs (Stephan Shestopalov, Rasmus Kylmänen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Salem: 0-0-5

Tumba: 5-0-0

Nästa match:

IFK Salem: Trångsunds IF, hemma, 16 november

Tumba: Haninge Anchors HC, hemma, 15 november