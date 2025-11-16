Tumba utklassade Väsby på bortaplan

Tumba segrade – 8–1 mot Väsby

Tumbas nionde seger på de senaste tio matcherna

Tumbas Theo Ivarsson tremålsskytt

Tumba dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Väsby i U18 allettan östra herr med hela 8–1 (4–1, 3–0, 1–0).

Liam Westergren matchvinnare för Tumba

Tumba dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Även i andra perioden var det Tumba som var vassast och gick från 1–4 till 1–7 genom tre snabba mål i mitten av perioden av Max Sandberg Gråhns, Acke Kajova och Theo Ivarsson. 5.09 in i tredje perioden slog Elias Holger till framspelad av Julius Blomberg och Liam Westergren och ökade ledningen. 1–8-målet blev matchens sista.

Theo Ivarsson gjorde tre mål för Tumba.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Tumba IK med 6–3.

Väsby tar sig an Lidingö Vikings HC U18 i nästa match borta torsdag 20 november 19.30. Tumba möter samma dag 19.45 Värmdö hemma.

Väsby–Tumba 1–8 (1–4, 0–3, 0–1)

U18 allettan östra herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 1–0 (1.04) Isac Vikström, 1–1 (5.49) Theo Ivarsson (Alexander Roos), 1–2 (7.23) Liam Westergren (Elias Holger, Julius Blomberg), 1–3 (11.02) Theo Ivarsson, 1–4 (12.14) Levi Brandstetter.

Andra perioden: 1–5 (28.56) Max Sandberg Gråhns (Alexander Roos, Yoshi Laurin), 1–6 (31.45) Acke Kajova (Oliver Johansson), 1–7 (32.34) Theo Ivarsson (Max Sandberg Gråhns).

Tredje perioden: 1–8 (45.09) Elias Holger (Julius Blomberg, Liam Westergren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Väsby: 1-0-4

Tumba: 4-1-0

Nästa match:

Väsby: Lidingö Vikings HC, borta, 20 november

Tumba: Värmdö HC, hemma, 20 november