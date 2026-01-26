Tumba utklassade Haninge Anchors – vann med 8–2

Tumba segrade – 8–2 mot Haninge Anchors

Tumbas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Felix Källström avgjorde för Tumba

Tumba övertygade när laget vann på hemmaplan mot Haninge Anchors i U20 allettan östra med hela 8–2 (2–1, 3–0, 3–1).

Segern var Tumbas sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Tumba–Haninge Anchors – mål för mål

Tumba startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Gustav Wormbs och William Bäck innan Haninge Anchors svarade och gjorde 2–1 genom Gustav Michelsson Kindbom.

Tumba startade andra perioden bäst och gick från 2–1 till 5–1 genom mål av Felix Källström, Andreas Jansson och Theo Ivarsson.

Tumba tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.57 genom Theo Ivarsson och gick upp till 7–1 innan Haninge Anchors svarade.

8–2 blev det till slut för Tumba.

Andreas Jansson gjorde två mål för Tumba och spelade dessutom fram till tre mål och Theo Ivarsson stod för två mål och två assists.

Det här betyder att Tumba ligger på tredje plats i tabellen och Haninge Anchors är på åttonde plats. Ett fint lyft i tabellen för Tumba som så sent som den 4 januari låg på åttonde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IFK Tumba IK har tagit två segrar före den här matchen. Haninge Anchors HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 31 januari spelar Tumba hemma mot Enköping 13.00 och Haninge Anchors mot Vallentuna borta 14.40 i Vallentuna Ishall.

Tumba–Haninge Anchors 8–2 (2–1, 3–0, 3–1)

U20 allettan östra, Ishuset

Första perioden: 1–0 (0.55) Gustav Wormbs (Andreas Jansson, Max Karell Söderman), 2–0 (4.48) William Bäck (Felix Källström), 2–1 (16.16) Gustav Michelsson Kindbom (Hugo Wremborn, Hugo Palmert).

Andra perioden: 3–1 (20.14) Felix Källström (William Bäck, Adam Gellerstedt), 4–1 (21.01) Andreas Jansson (Theo Ivarsson, Gustav Wormbs), 5–1 (31.00) Theo Ivarsson (Andreas Jansson, Stephan Shestopalov).

Tredje perioden: 6–1 (41.57) Theo Ivarsson (Andreas Jansson), 7–1 (43.42) Andreas Jansson (Max Karell Söderman, Theo Ivarsson), 7–2 (55.49) Victor Lundberg-Strid (Casper Malmenborn, Leo Palmert), 8–2 (57.08) Adam Gellerstedt (Laban Willhans).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 4-0-1

Haninge Anchors: 2-0-3

Nästa match:

Tumba: Enköpings SK HK, hemma, 31 januari 13.00

Haninge Anchors: Vallentuna Hockey, borta, 31 januari 14.40