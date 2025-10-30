Tumba utklassade Boo på bortaplan

Tumba segrade – 7–1 mot Boo

Tumbas nionde seger på de senaste tio matcherna

Theo Ivarsson tremålsskytt för Tumba

Tumba dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Boo i U18 allettan östra herr med hela 7–1 (2–1, 4–0, 1–0).

Det var två formstarka lag som möttes. Serieledande Tumba tog nionde segern i rad. Boo hade före matchen tre segrar i rad.

Tumbas Theo Ivarsson tremålsskytt

Boo tog ledningen i början av första perioden genom Axel Andersson.

Theo Ivarsson och Max Sandberg Gråhns såg till att Tumba vände till ledning med 1–2. Även i andra perioden var Tumba starkast och gick från 1–2 till 1–6 genom två mål av Theo Ivarsson, ett mål av Max Sandberg Gråhns och ett mål av Acke Kajova. 29 sekunder in i tredje perioden slog Acke Kajova till på nytt framspelad av Mio Juhlin och Oliver Johansson och ökade ledningen. 1–7-målet blev matchens sista.

Tumbas Theo Ivarsson stod för fem poäng, varav tre mål och Max Sandberg Gråhns gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Matchresultatet innebär att Boo ligger kvar på fjärde plats. Noteras kan att Tumba sedan den 4 oktober har avancerat sex placeringar i tabellen.

Lagen möts på nytt i Ishuset den 11 december.

Söndag 2 november spelar Boo borta mot Lidingö Vikings HC U18 13.00 och Tumba mot Viggbyholm hemma 13.15 i Ishuset.

Boo–Tumba 1–7 (1–2, 0–4, 0–1)

U18 allettan östra herr, Björknäs Ishall

Första perioden: 1–0 (1.05) Axel Andersson (Edvin Runnäs Boivie, Max Stavin), 1–1 (7.40) Max Sandberg Gråhns (Simon Lind, Elias Holger), 1–2 (15.19) Theo Ivarsson (Julius Blomberg, Mio Juhlin).

Andra perioden: 1–3 (27.14) Theo Ivarsson, 1–4 (31.50) Acke Kajova (Theo Ivarsson, Simon Lind), 1–5 (35.32) Theo Ivarsson (Max Sandberg Gråhns, Oliver Johansson), 1–6 (39.34) Max Sandberg Gråhns (Theo Ivarsson, Viktor Ollila).

Tredje perioden: 1–7 (40.29) Acke Kajova (Mio Juhlin, Oliver Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 3-0-2

Tumba: 5-0-0

Nästa match:

Boo: Lidingö Vikings HC, borta, 2 november

Tumba: Viggbyholms IK, hemma, 2 november