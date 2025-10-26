Tumba toppar tabellen efter seger mot Vallentuna

Tumba-seger med 4–3 mot Vallentuna

Tumbas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Oliver Johansson avgjorde för Tumba

Tumba är ny serieledare i U18 allettan östra herr efter vändning och bortaseger med 4–3 (0–1, 1–1, 3–1) mot Vallentuna. Tumba leder serien två poäng före Värmdö. Vallentuna ligger på nionde plats i tabellen.

Därmed har Tumba vunnit åtta matcher i rad i U18 allettan östra herr.

Boo nästa för Tumba

Vallentuna tog ledningen efter 12.59 genom John Karling Merlid framspelad av Rune Af Sandberg. Tumba kvitterade till 1–1 genom Laban Willhans i början av andra perioden i andra perioden.

Vallentuna tog ledningen på nytt genom Alvin Ferm efter 6.35. Vallentuna gjorde 3–1 genom Rune Af Sandberg efter 24 sekunder i tredje perioden.

Tumba vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–1 till 3–4. Johanssons 3–4-mål kom med drygt fem minuter kvar av matchen.

Vallentunas Rune Af Sandberg stod för ett mål och två assists.

Vallentuna har två vinster och tre förluster och 17–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Vallentunas andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Tumbas andra uddamålsseger.

Noteras kan att Tumba sedan den 4 oktober har avancerat sex placeringar i tabellen.

Lagen möts på nytt i Ishuset den 7 december.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 30 oktober. Då möter Vallentuna Värmdö i Vallentuna Ishall 19.40. Tumba tar sig an Boo borta 19.45.

Vallentuna–Tumba 3–4 (1–0, 1–1, 1–3)

U18 allettan östra herr, Vallentuna Ishall

Första perioden: 1–0 (12.59) John Karling Merlid (Rune Af Sandberg).

Andra perioden: 1–1 (23.19) Laban Willhans (Max Mälarberg), 2–1 (26.35) Alvin Ferm (Rune Af Sandberg).

Tredje perioden: 3–1 (40.24) Rune Af Sandberg (Ludvig Traugott, Alvin Ferm), 3–2 (45.05) Yoshi Laurin (Oliver Johansson, Theo Ivarsson), 3–3 (45.18) Stephan Shestopalov (Levi Brandstetter), 3–4 (54.59) Oliver Johansson (Max Sandberg Gråhns, Yoshi Laurin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-1-2

Tumba: 5-0-0

Nästa match:

Vallentuna: Värmdö HC, hemma, 30 oktober

Tumba: Boo HC, borta, 30 oktober