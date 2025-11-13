Tumba fortsätter segersviten mot Järna

Seger för Tumba med 5–2 mot Järna

Tumbas nionde seger på de senaste tio matcherna

Levi Brandstetter gjorde två mål för Tumba

Tumba fortsätter att vinna mot Järna i U18 allettan östra herr. På torsdagen segrade Tumba på nytt – den här gången med hela 5–2 (2–0, 1–1, 2–1) hemma i Ishuset. Det var Tumbas fjärde raka seger mot Järna.

Därmed har Tumba vunnit fem matcher i rad på hemmaplan.

Tumbas Levi Brandstetter tvåmålsskytt

Tumba tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 3.12 i andra perioden ökade Tumba på till 3–0 på nytt genom Levi Brandstetter.

Järna reducerade dock till 3–1 genom Edvin Blixt med 2.27 kvar att spela av perioden. Tumba gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 3–1 till 5–1, målen av Theo Ivarsson och Max Sandberg Gråhns och punkterade matchen.

Isac Ljungcrantz reducerade förvisso men närmare än 5–2 kom inte Järna. Tumba tog därmed en stabil seger.

Max Sandberg Gråhns och Julius Blomberg gjorde ett mål och två assist var för Tumba.

Tumba stannar därmed i serieledning och Järna på elfte plats, i tabellen.

När lagen möttes senast vann IFK Tumba IK med 8–0.

Söndag 16 november spelar Tumba borta mot Väsby 17.45 och Järna mot Lidingö Vikings HC U18 hemma 17.30 i Järna Ishall.

Tumba–Järna 5–2 (2–0, 1–1, 2–1)

U18 allettan östra herr, Ishuset

Första perioden: 1–0 (2.23) Levi Brandstetter (Julius Blomberg, Max Sandberg Gråhns), 2–0 (12.54) Julius Blomberg (Max Mälarberg, Max Karell Söderman).

Andra perioden: 3–0 (23.12) Levi Brandstetter (Julius Blomberg), 3–1 (37.33) Edvin Blixt (Eric Ståhle).

Tredje perioden: 4–1 (48.25) Theo Ivarsson (Max Sandberg Gråhns, Oliver Johansson), 5–1 (53.19) Max Sandberg Gråhns (Yoshi Laurin), 5–2 (59.13) Isac Ljungcrantz (Hugo Englund, Maliik Hellqvist Ekendahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 4-1-0

Järna: 1-0-4

Nästa match:

Tumba: Väsby IK HK, borta, 16 november

Järna: Lidingö Vikings HC, hemma, 16 november