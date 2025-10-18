Tumba besegrade Haninge Anchors med 5–1

Tumba segrade – 5–1 mot Haninge Anchors

Felix Källström matchvinnare för Tumba

Tredje raka segern för Tumba

Tumba vann mötet med Haninge Anchors borta med 5–1 (2–0, 1–0, 2–1) på lördagen i U20 division 1 östra C herr.

Järna nästa för Tumba

Tumba tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 17.51 i andra perioden nätade Cosmo Tiringer på pass av Max Linder och gjorde 0–3. Tumba gjorde två mål i tredje perioden och gick från 0–3 till 0–5, målen av Cosmo Tiringer och Felix Källström. Det rycket avgjorde matchen.

Hugo Palmert reducerade förvisso men närmare än 1–5 kom inte Haninge Anchors. Tumba tog därmed en stabil seger.

Tumbas Cosmo Tiringer stod för tre poäng, varav två mål.

Haninge Anchors har nu fyra poäng efter fyra spelade matcher medan Tumba har nio poäng efter tre matcher.

Lagen spelar mot varandra igen den 15 november i Ishuset.

Tisdag 21 oktober 19.30 spelar Haninge Anchors borta mot IFK Salem. Tumba möter Järna hemma i Ishuset lördag 25 oktober 13.30.

Haninge Anchors–Tumba 1–5 (0–2, 0–1, 1–2)

U20 division 1 östra C herr, Torvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (8.41) Andreas Jansson (Cosmo Tiringer), 0–2 (18.19) Felix Källström (William Bäck, Theo Ivarsson).

Andra perioden: 0–3 (37.51) Cosmo Tiringer (Max Linder).

Tredje perioden: 0–4 (46.08) Cosmo Tiringer (Theo Ivarsson, Andreas Jansson), 0–5 (52.05) Felix Källström, 1–5 (58.50) Hugo Palmert.

Nästa match:

Haninge Anchors: IFK Salem, borta, 21 oktober

Tumba: Järna SK, hemma, 25 oktober