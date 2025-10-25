Tumba avgjorde i straffläggningen hemma mot Järna

Tumba segrade – 3–2 efter straffar

Theo Ivarsson gjorde två mål för Tumba

Fjärde raka segern för Tumba

Det blev en riktigt tajt match när Tumba tog emot Järna i U20 division 1 östra C herr. Matchen avgjordes först efter straffar där Tumba var starkast. Slutresultatet blev 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 1–0). Theo Ivarsson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

I och med detta har Tumba fyra raka segrar i U20 division 1 östra C herr och behöver fyra segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Theo Ivarsson tvåmålsskytt för Tumba

Hannes Lenntorp gav Järna ledningen efter elva minuter framspelad av Elliot Veteläinen och Samuel Kjellström. Redan efter 31 sekunder i andra perioden kvitterade Tumba till 1–1 genom Pelle Bäckström på pass av Max Linder och Theo Norstedt. Järna gjorde 1–2 genom Mio Bäck efter 8.34 i tredje perioden.

Tumba kvitterade till 2–2 genom Theo Ivarsson efter 12.56 av perioden. Tumba vann straffläggningen efter att Theo Ivarsson satt den avgörande straffen.

Förlusten var Järnas andra uddamålsförlust.

Tumba har elva poäng och Järna har sju poäng efter fyra omgångar.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 november i Järna Ishall.

I nästa match möter Tumba Trångsund borta på lördag 8 november 17.30. Järna möter IFK Salem måndag 27 oktober 19.30 borta.

Tumba–Järna 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 1–0)

U20 division 1 östra C herr, Ishuset

Första perioden: 0–1 (11.09) Hannes Lenntorp (Elliot Veteläinen, Samuel Kjellström).

Andra perioden: 1–1 (20.31) Pelle Bäckström (Max Linder, Theo Norstedt).

Tredje perioden: 1–2 (48.34) Mio Bäck, 2–2 (52.56) Theo Ivarsson (William Bäck, William Tillman).

Straffar: 3–2 (65.00) Theo Ivarsson.

Nästa match:

Tumba: Trångsunds IF, borta, 8 november

Järna: IFK Salem, borta, 27 oktober