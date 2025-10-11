Tumba avgjorde i slutperioden mot gästande Trångsund

Tumba vann med 5–2 mot Trångsund

Theo Ivarsson avgjorde för Tumba

Tumba nu första, Trångsund på fjärde plats

Tumba vann hemma i Ishuset mot Trångsund i U20 division 1 östra C herr. Matchen var lika in i tredje perioden men sen gjorde Theo Ivarsson 3–2 och drygt två minuter senare Andreas Jansson 4–2. Matchen slutade 5–2 (1–1, 1–1, 3–0).

IFK Salem nästa för Tumba

Första perioden var jämn. Trångsund inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Jacob Samuelsson efter bara 24 sekunder, men Tumba kvitterade genom Rasmus Kylmänen efter 9.28. Trångsund gjorde 1–2 genom Elias Lammila efter 7.38 i andra perioden.

Tumba gjorde 2–2 genom Felix Källström efter 12.24 av perioden. I tredje perioden var det Tumba som var starkast och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Theo Ivarsson, Andreas Jansson och Max Sandberg Gråhns.

Det här betyder att Tumba nu ligger på första plats i tabellen och Trångsund är på fjärde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 november i Stortorpshallen.

Måndag 13 oktober spelar Tumba hemma mot IFK Salem 19.30 och Trångsund mot Haninge Anchors borta 19.40 i Torvalla Ishall.

Tumba–Trångsund 5–2 (1–1, 1–1, 3–0)

U20 division 1 östra C herr, Ishuset

Första perioden: 0–1 (0.24) Jacob Samuelsson (Carl Hemb, Emil Persson), 1–1 (9.28) Rasmus Kylmänen (Gustav Wormbs).

Andra perioden: 1–2 (27.38) Elias Lammila, 2–2 (32.24) Felix Källström (Sebastian Borg).

Tredje perioden: 3–2 (45.27) Theo Ivarsson (Andreas Jansson, Max Sandberg Gråhns), 4–2 (47.57) Andreas Jansson (Yoshi Laurin), 5–2 (57.05) Max Sandberg Gråhns (Acke Kajova).

Nästa match:

Tumba: IFK Salem, hemma, 13 oktober

Trångsund: Haninge Anchors HC, borta, 13 oktober