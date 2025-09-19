Tuff match slutade med seger för Timrå J20 mot Björklöven

Timrå J20 segrade – 4–2 mot Björklöven

David Slacik matchvinnare för Timrå J20

Andra raka segern för Timrå J20

Det svängde i matchen i U20 nationell norra mellan Timrå J20 och Björklöven i SCA Arena. Bortalaget Björklöven hade ledningen i början av tredje perioden, med 2–1, men Timrå J20 vände matchen och vann till slut med 4–2.

Timrå J20–Björklöven – mål för mål

Första perioden var jämn. Björklöven inledde bäst och tog ledningen genom Rasmus Becker efter 5.49, men Timrå J20 kvitterade genom Edwin Annerstedt efter 13.37. Efter 10.29 i andra perioden slog Rocco Meneghetti till, på pass av Gustav Öberg Andersson och Måns Ågren och gav Björklöven ledningen. Timrå J20 gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. Kristianssons 4–2-mål kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Timrå J20 har nu sex poäng efter fyra spelade matcher medan Björklöven är utan poäng efter tre matcher.

Onsdag 1 oktober 19.00 spelar Timrå J20 borta mot Brynäs. Björklöven möter AIK hemma lördag 27 september 16.00.

Timrå J20–Björklöven 4–2 (1–1, 0–1, 3–0)

U20 nationell norra, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (5.49) Rasmus Becker (Jacob Söderberg-Nelson, Oscar Djurberg), 1–1 (13.37) Edwin Annerstedt.

Andra perioden: 1–2 (30.29) Rocco Meneghetti (Gustav Öberg Andersson, Måns Ågren).

Tredje perioden: 2–2 (46.10) Elias Hedlund (Edwin Annerstedt), 3–2 (49.44) David Slacik (Emil Stadin, Wilmer Salzer), 4–2 (58.44) Alex Kristiansson (David Slacik).

Nästa match:

Timrå J20: Brynäs IF, borta, 1 oktober

Björklöven: AIK, hemma, 27 september