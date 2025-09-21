Tuff match slutade med seger för Mora mot AIK

Mora vann med 3–1 mot AIK

Joel Abrahamsson avgjorde för Mora

Andra raka segern för Mora

Det svängde i matchen i U20 nationell norra mellan AIK och Mora i Ulriksdals IP. Hemmalaget AIK hade ledningen i början av tredje perioden, med 1–0, men Mora vände matchen och vann till slut med 3–1.

I och med detta har AIK fyra förluster i rad.

Skellefteå AIK J20 nästa för Mora

Den första perioden slutade mållös. Det var först 6.51 in i andra perioden som AIK tog ledningen genom Henry Nicolaysen framspelad av Wiktor Jerneheim och Mattias Nyberg.

Mora gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Moras mål gjordes av Olle Carlsson, Joel Abrahamsson och Colin Wetterberg.

AIK har haft en tuff start på serien och har bara ett poäng efter fyra spelade matcher. Mora har nio poäng.

Lördag 27 september möter AIK Björklöven borta 16.00 och Mora möter Skellefteå AIK J20 hemma 12.00.

AIK–Mora 1–3 (0–0, 1–0, 0–3)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Andra perioden: 1–0 (26.51) Henry Nicolaysen (Wiktor Jerneheim, Mattias Nyberg).

Tredje perioden: 1–1 (42.59) Olle Carlsson, 1–2 (52.22) Joel Abrahamsson, 1–3 (53.03) Colin Wetterberg (Benjamin Dahlén).

Nästa match:

AIK: IF Björklöven, borta, 27 september

Mora: Skellefteå, hemma, 27 september