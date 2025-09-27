Tuff match slutade med seger för Mölndal mot Lerum

Seger för Mölndal med 5–3 mot Lerum

William Settergren med två mål för Mölndal

Emanuel Rosello avgjorde för Mölndal

Det svängde i matchen i U20 division 1 A syd herr mellan Mölndal och Lerum i Åby Ishall. Bortalaget Lerum hade ledningen i början av tredje perioden, med 3–2, men Mölndal vände matchen och vann till slut med 5–3.

Mölndal tog ledningen i första perioden genom Wilton Hägglund.

Lerum gjorde 1–1 genom Jacob Svanborg efter 12.17.

Mölndal tog ledningen på nytt genom William Settergren efter 15.08 i matchen. Därefter fixade Lerums Elias Rhodin och Vincent Gyllander att laget vände underläge till ledning med 2–3. Mölndal vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–3 till 5–3 i tredje perioden. Settergrens 5–3-mål kom med 14 sekunder kvar av matchen.

Lerum har startat svagt och har bara tre poäng efter tre spelade matcher. Mölndal har nio poäng.

Lagen möts igen 1 november i Vättlehallen.

Mölndal tar sig an Hovås i nästa match borta tisdag 30 september 20.00. Lerum möter samma dag 19.00 Kållered hemma.

Mölndal–Lerum 5–3 (2–1, 0–2, 3–0)

U20 division 1 A syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 1–0 (9.28) Wilton Hägglund (John Lindberg Segerholm), 1–1 (12.17) Jacob Svanborg (Måns Petersson, Elias Rhodin), 2–1 (15.08) William Settergren (Gustav Loid, Jack Arvidsson).

Andra perioden: 2–2 (23.57) Vincent Gyllander (Anton Koljo), 2–3 (37.12) Elias Rhodin (Anton Carlbom).

Tredje perioden: 3–3 (41.40) Anton Moberg, 4–3 (49.55) Emanuel Rosello (John Lindberg Segerholm), 5–3 (59.46) William Settergren.

Nästa match:

Mölndal: Hovås HC, borta, 30 september

Lerum: Kållered, hemma, 30 september