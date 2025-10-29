Tuff match slutade med seger för Brooklyn Tigers HF U18 mot Clemensnäs HC U18

Brooklyn Tigers HF U18 vann med 3–1 mot Clemensnäs HC U18

Brooklyn Tigers HF U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Oscar Haara matchvinnare för Brooklyn Tigers HF U18

Det svängde i matchen i U18 division 1 norra A herr mellan Clemensnäs HC U18 och Brooklyn Tigers HF U18 i Kopparhallen. Hemmalaget Clemensnäs HC U18 hade ledningen i början av tredje perioden, med 1–0, men Brooklyn Tigers HF U18 vände matchen och vann till slut med 3–1.

Segern var Brooklyn Tigers HF U18:s nionde på de senaste tio matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Haparanda nästa för Brooklyn Tigers HF U18

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 12.25 in i andra perioden gjorde Clemensnäs HC U18 1–0. Målskytt var Hamdi Ibrahim. Brooklyn Tigers HF U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i tredje perioden. Brooklyn Tigers HF U18:s mål gjordes av Oscar Haara, Elias Gunnarfeldt och Ville Henriksson. 1–2-målet kom med bara 3.54 kvar att spela genom Oscar Haara. Och med knappt fyra minuter kvar att spela kom också 1–3 genom Elias Gunnarfeldt.

Det här betyder att Clemensnäs HC U18 är kvar på nionde plats och att Brooklyn Tigers HF U18 fortfarande leder serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Brooklyn Tigers HF med 11–0.

Clemensnäs HC U18 tar sig an Kalix U18 i nästa match borta fredag 31 oktober 19.30. Brooklyn Tigers HF U18 möter Haparanda hemma torsdag 6 november 19.30.

Clemensnäs HC U18–Brooklyn Tigers HF U18 1–3 (0–0, 1–0, 0–3)

U18 division 1 norra A herr, Kopparhallen

Andra perioden: 1–0 (32.25) Hamdi Ibrahim.

Tredje perioden: 1–1 (46.35) Ville Henriksson (Elias Engman, Mattis Nylén), 1–2 (56.06) Oscar Haara (Elias Gunnarfeldt, Viggo Kröger), 1–3 (56.25) Elias Gunnarfeldt (Liam Palo, Fabian Lindfors).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs HC U18: 2-0-3

Brooklyn Tigers HF U18: 4-1-0

Nästa match:

Clemensnäs HC U18: Kalix HC, borta, 31 oktober

Brooklyn Tigers HF U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 6 november