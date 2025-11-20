Troja-Ljungby U18 vann med 4–2 mot Olofström

Troja-Ljungby U18 segrade – 4–2 mot Olofström

Troja-Ljungby U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Musse Paulson avgjorde för Troja-Ljungby U18

Hemmalaget Troja-Ljungby U18 segrade i SP Arena mot Olofström i U18 regional syd fortsättning herr. 4–2 (2–1, 1–0, 1–1) slutade matchen på torsdagen.

Segern var Troja-Ljungby U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Troja-Ljungby U18–Olofström – mål för mål

Olofström tog ledningen i början av första perioden genom Harry Peter.

Valter Elisson och Elis Räsänen gjorde att Troja-Ljungby U18 vände till underläget till ledning med 2–1.

Efter 18.44 i andra perioden slog Musse Paulson till framspelad av Adam Larsson och Truls Estenstad och gjorde 3–1.

14.11 in i tredje perioden nätade Olofströms Charlie Holmkvist Karlsson på pass av Vincent Lundberg och Harry Peter och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Olofström.

Arvid Olihn stod för målet när Troja-Ljungby U18 punkterade matchen med ett 4–2-mål med 47 sekunder kvar att spela. Därmed hade Troja-Ljungby U18 vänt matchen.

Troja-Ljungby U18 har tolv poäng och Olofström har sex poäng efter fem omgångar.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Troja-Ljungby med 3–0.

I nästa match, söndag 23 november möter Troja-Ljungby U18 Vita Hästen hemma i SP Arena 12.00 medan Olofström spelar borta mot Oskarshamn 14.00.

Troja-Ljungby U18–Olofström 4–2 (2–1, 1–0, 1–1)

U18 regional syd fortsättning herr, SP Arena

Första perioden: 0–1 (3.24) Harry Peter (Emil Olander, Charlie Holmkvist Karlsson), 1–1 (11.44) Elis Räsänen (Carl De Wall), 2–1 (14.14) Valter Elisson.

Andra perioden: 3–1 (38.44) Musse Paulson (Adam Larsson, Truls Estenstad).

Tredje perioden: 3–2 (54.11) Charlie Holmkvist Karlsson (Vincent Lundberg, Harry Peter), 4–2 (59.13) Arvid Olihn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Troja-Ljungby U18: 4-0-1

Olofström: 2-0-3

Nästa match:

Troja-Ljungby U18: HC Vita Hästen, hemma, 23 november

Olofström: IK Oskarshamn, borta, 23 november