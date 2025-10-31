Trevor Zegras matchvinnare när Philadelphia besegrade Nashville

Philadelphia vann med 4–1 mot Nashville

Philadelphias femte seger på de senaste sex matcherna

Trevor Zegras gjorde två mål för Philadelphia

Philadelphia besegrade Nashville på hemmaplan i fredagens match i NHL. 4–1 (0–0, 2–1, 2–0) slutade matchen.

Segern var Philadelphias femte på de senaste sex matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Jamie Drysdale bakom Philadelphias seger

Den första perioden slutade 0–0. Philadelphia startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Trevor Zegras och Jamie Drysdale innan Nashville svarade och gjorde 2–1 genom Matthew Wood. Även i tredje perioden var det Philadelphia som var vassast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Trevor Zegras och Travis Konecny.

Trevor Zegras gjorde två mål för Philadelphia och spelade dessutom fram till ett mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 november i Bridgestone Arena.

Nashville möter Calgary lördag 1 november 20.30 hemma.

Philadelphia–Nashville 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

NHL, Wells Fargo Center

Andra perioden: 1–0 (32.45) Trevor Zegras (Matvej Mitjkov, Owen Tippett), 2–0 (35.41) Jamie Drysdale (Matvej Mitjkov, Trevor Zegras), 2–1 (38.03) Matthew Wood (Michael Bunting, Erik Haula).

Tredje perioden:, 4–1 (55.54) Travis Konecny (Christian Dvorak).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Philadelphia: 4-0-1

Nashville: 2-0-3

Nästa match:

Philadelphia: Toronto Maple Leafs, hemma, 2 november

Nashville: Calgary Flames, hemma, 1 november