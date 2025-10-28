Trelleborg utklassade Frosta Hockey/Åstorp IK U20 – vann med 14–0

Trelleborg-seger med 14–0 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Ville Bergström matchvinnare för Trelleborg

Åttonde förlusten i följd för Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Trelleborg övertygade när laget vann på bortaplan mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 division 1 E syd herr med hela 14–0 (5–0, 6–0, 3–0).

Trelleborg hade före tisdagens bortamatch fem förluster i rad.

Resultatet innebär att Frosta Hockey/Åstorp IK U20 nu har åtta förluster i rad.

Tyringe nästa för Trelleborg

Trelleborg dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–0.

Även i andra perioden var det Trelleborg som var vassast och gick från 0–5 till 0–11 genom två mål av Elias Smith, ett mål av Ossian Strömstedt, ett mål av Liam Frydendahl Andonov, ett mål av Milton Schönström och ett mål av Albin Rosén. Trelleborg fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–0. Målen i sista perioden gjordes av Theo Skarin, Isac Westerlund och Milton Schönström.

Julius Jakobsson gjorde två mål för Trelleborg och spelade dessutom fram till fyra mål, Ossian Strömstedt stod för fem poäng, varav två mål, Ville Bergström gjorde ett mål och tre assist, Elias Smith gjorde två mål och spelade fram till ett mål och Milton Schönström gjorde två mål och ett assist.

Det här betyder att Frosta Hockey/Åstorp IK U20 ligger kvar på nionde och sista plats i tabellen och Trelleborg på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Trelleborgs IF med 4–1.

Lördag 1 november spelar Frosta Hockey/Åstorp IK U20 borta mot Lund 14.00 och Trelleborg mot Tyringe hemma 12.30 i Söderslättshallen.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20–Trelleborg 0–14 (0–5, 0–6, 0–3)

U20 division 1 E syd herr, Höörs Ishall

Första perioden: 0–1 (1.16) Ville Bergström (Theo Skarin, Joel Gerdtsson), 0–2 (4.40) Neo Smith (Sebastian Williams, Liam Frydendahl Andonov), 0–3 (7.33) Julius Jakobsson (Ossian Strömstedt), 0–4 (11.19) Julius Jakobsson (Elias Smith), 0–5 (14.34) Ossian Strömstedt (Ville Bergström).

Andra perioden: 0–6 (24.26) Elias Smith (Julius Jakobsson, Ossian Strömstedt), 0–7 (25.09) Albin Rosén (Dennis Månsson, Ville Bergström), 0–8 (26.19) Liam Frydendahl Andonov (Neo Smith, Sebastian Williams), 0–9 (32.51) Milton Schönström (Julius Jakobsson), 0–10 (34.36) Ossian Strömstedt (Julius Jakobsson, Isac Westerlund), 0–11 (37.07) Elias Smith (Julius Jakobsson, Ossian Strömstedt).

Tredje perioden: 0–12 (44.18) Isac Westerlund (Milton Schönström), 0–13 (46.10) Theo Skarin (Ville Bergström, Albin Rosén), 0–14 (55.28) Milton Schönström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Trelleborg: 1-0-4

Nästa match:

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Lund Giants HC, borta, 1 november

Trelleborg: Tyringe SoSS, hemma, 1 november