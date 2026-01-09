Tre raka mål när Vegas vände och vann

Vegas segrade – 5–3 mot Columbus

Reilly Smith med två mål för Vegas

Mark Stone matchvinnare för Vegas

Bortalaget Columbus ledde matchen mot Vegas men i andra perioden fick Vegas rejäl utdelning. Laget gjorde tre raka mål och Columbus orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 5–3 (1–2, 3–0, 1–1) i matchen i NHL.

Columbus startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Boone Jenner och Kent Johnson innan Vegas svarade och gjorde 2–1 genom Reilly Smith.

Vegas gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2.

14.28 in i tredje perioden fick Kirill Martjenko utdelning framspelad av Ivan Provorov och Adam Fantilli och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Columbus. 16.14 in i perioden nätade Vegas Brett Howden på pass av Keegan Kolesar och Tomas Hertl och ökade ledningen. Howden fullbordade därmed Vegas vändning. 5–3-målet blev matchens sista.

Vegas Mark Stone stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Vegas ligger kvar på andra plats i Pacific division och Columbus sist, på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Vegas med 3–2.

I nästa match möter Vegas St Louis hemma på söndag 11 januari 04.00. Columbus möter Colorado lördag 10 januari 22.00 borta.

Vegas–Columbus 5–3 (1–2, 3–0, 1–1)

NHL, T-Mobile Arena

Första perioden: 0–1 (8.24) Boone Jenner (Zach Werenski, Sean Monahan), 0–2 (10.41) Kent Johnson (Sean Monahan, Boone Jenner), 1–2 (12.20) Reilly Smith (Ben Hutton, Mitch Marner).

Andra perioden: 2–2 (25.18) Reilly Smith (Mitch Marner, Mark Stone), 3–2 (33.07) Jack Eichel (Ivan Barbasjev, Mark Stone), 4–2 (38.44) Mark Stone (Tomas Hertl, Jack Eichel).

Tredje perioden: 4–3 (54.28) Kirill Martjenko (Ivan Provorov, Adam Fantilli), 5–3 (56.14) Brett Howden (Keegan Kolesar, Tomas Hertl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vegas: 2-1-2

Columbus: 1-1-3

Nästa match:

Vegas: St Louis Blues, hemma, 11 januari 04.00

Columbus: Colorado Avalanche, borta, 10 januari 22.00