Tre raka mål när Piteå Hockey U18 vände och vann

Seger för Piteå Hockey U18 med 4–2 mot Sunderby SK U18

Leo Jonsson avgjorde för Piteå Hockey U18

Piteå Hockey U18 nu tredje, Sunderby SK U18 på femte plats

Bortalaget Sunderby SK U18 hade ledningen efter en period i matchen mot Piteå Hockey U18. Men Piteå Hockey U18 öste på rejält i andra perioden där laget gjorde tre raka mål. Till slut blev det hela 4–2 (0–1, 3–0, 1–1) i matchen i U18 regional norr fortsättning vår herr.

– Första perioden vinner Sunderbyn rättvist. I andra perioden hittar vi spelet och vinner närkamperna och går från 0–1 till 3–1 I tredje blir vi lite nervösa och börjar slå bort puckarna men vinner rättvist med 4–2 tråkigt slut på matchen med mycket utvisningar, tyckte Piteå Hockey U18:s huvudtränare Mikael Berglund.

Ö-vik Hockey U18 nästa för Piteå Hockey U18

John Öhrling gav Sunderby SK U18 ledningen efter 17.31 framspelad av Douglas Vikman Lund.

Piteå Hockey U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden.

16.56 in i tredje perioden satte Gustav Apelqvist pucken på pass av Joel Eriksson och Arn Haraldsson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Sunderby SK U18. Piteå Hockey U18 punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.02 kvar att spela återigen genom Leo Jonsson. Därmed hade Piteå Hockey U18 vänt matchen.

För tabellens utseende betyder det här att Piteå Hockey U18 ligger på tredje plats medan Sunderby SK U18 har femteplatsen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Piteå HC har tagit två segrar före den här matchen. Sunderby SK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 17 januari möter Piteå Hockey U18 Ö-vik Hockey U18 borta 16.00 och Sunderby SK U18 möter Sundsvall Hockey U18 borta 19.30.

Piteå Hockey U18–Sunderby SK U18 4–2 (0–1, 3–0, 1–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, LF Arena

Första perioden: 0–1 (17.31) John Öhrling (Douglas Vikman Lund).

Andra perioden: 1–1 (24.03) Nils Johansson (Lukas Waaranperä, Viktor Sidenmark), 2–1 (35.53) Nils Johansson (Gustav Lundkvist Börjesson, Viktor Sidenmark), 3–1 (37.35) Leo Jonsson (Max Högdahl, Viggo Lagerbom).

Tredje perioden: 3–2 (56.56) Gustav Apelqvist (Joel Eriksson, Arn Haraldsson), 4–2 (58.58) Leo Jonsson.

Nästa match:

Piteå Hockey U18: Örnsköldsvik HF, borta, 17 januari 16.00

Sunderby SK U18: IF Sundsvall Hockey, borta, 17 januari 19.30