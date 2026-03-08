Tre raka mål fixade segern för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18 vann med 4–2 mot Umeå Hockeyklubb U18

Joel Eriksson matchvinnare för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18:s sjunde seger för säsongen

Bortalaget Umeå Hockeyklubb U18 ledde matchen mot Sunderby SK U18 efter första perioden. I andra perioden fick Sunderby SK U18 rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och Umeå Hockeyklubb U18 orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 4–2 (0–1, 3–0, 1–1) i matchen i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Umeå Hockeyklubb U18:s tränare Tomas Sandlin tyckte till om matchen:

– Jämn match som vi var tvungna att vinna och fick chansa på slutet dock genererade din inga mål framåt. Tyvär bakåt.

Sunderby SK U18–Umeå Hockeyklubb U18 – mål för mål

Vincent Reichler gjorde 1–0 till Umeå Hockeyklubb U18 efter 13 minuters spel framspelad av Elias Wallgren och Lukas Pålsson Enmark.

Sunderby SK U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden.

Umeå Hockeyklubb U18 reducerade till 3–2 med 1.05 kvar att spela genom Olle Lidman på pass av Elias Wallgren och Leon Vestin. Men mer än så orkade Umeå Hockeyklubb U18 inte med. Viktor Lundberg stod för målet när Sunderby SK U18 punkterade matchen med ett 4–2-mål med 20 sekunder kvar att spela. Därmed hade Sunderby SK U18 vänt matchen.

U18 regional norr fortsättning vår herr är nu färdigspelad. Sunderby SK U18 slutar på andra plats och Umeå Hockeyklubb U18 på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann Sunderby med 2–0.

Sunderby SK U18–Umeå Hockeyklubb U18 4–2 (0–1, 3–0, 1–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (13.27) Vincent Reichler (Elias Wallgren, Lukas Pålsson Enmark).

Andra perioden: 1–1 (26.18) Liam Palo (Leo Laitamaa), 2–1 (37.00) Loke Aronsson (Gustav Apelqvist, Viktor Lundberg), 3–1 (37.17) Joel Eriksson (Walter Tuomivaara, Elliot Lundbäck).

Tredje perioden: 3–2 (58.55) Olle Lidman (Elias Wallgren, Leon Vestin), 4–2 (59.40) Viktor Lundberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 3-1-1

Umeå Hockeyklubb U18: 2-0-3