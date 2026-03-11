Tre raka mål fixade segern för Nashville

Nashville vann med 4–2 mot Seattle

Ryan Ufko matchvinnare för Nashville

Tredje raka förlusten för Seattle

Hemmalaget Seattle ledde matchen mot Nashville inför andra perioden. Men där fick Nashville rejäl utdelning med tre raka mål. Till slut blev det 2–4 (2–0, 0–3, 0–1) i matchen i NHL.

Seattle–Nashville – mål för mål

Kaapo Kakko gjorde 1–0 till Seattle efter bara 2.14 med assist av Shane Wright. Efter 9.46 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 när Matthew Beniers slog till framspelad av Jared Mccann och Vince Dunn.

Nashville vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 2–0 till 2–3 i andra perioden.

Nashville punkterade matchen med ett 2–4-mål med fem sekunder kvar att spela genom Steven Stamkos assisterad av Nicolas Hague. Därmed hade Nashville vänt matchen.

Seattle stannar därmed på fjärde plats i Pacific division och Nashville på femte plats i Central division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Seattle med 4–1.

Nästa motstånd för Seattle är Colorado. Nashville tar sig an Vancouver borta. Båda matcherna spelas fredag 13 mars 03.00.

Seattle–Nashville 2–4 (2–0, 0–3, 0–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 1–0 (2.14) Kaapo Kakko (Shane Wright), 2–0 (9.46) Matthew Beniers (Jared Mccann, Vince Dunn).

Andra perioden: 2–1 (24.14) Tyson Jost (Fjodor Svetjkov, Jonathan Marchessault), 2–2 (30.19) Reid Schaefer (Matthew Wood, Brady Skjei), 2–3 (34.24) Ryan Ufko (Jonathan Marchessault, Ryan O’Reilly).

Tredje perioden: 2–4 (59.55) Steven Stamkos (Nicolas Hague).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 2-0-3

Nashville: 2-0-3

Nästa match:

Seattle: Colorado Avalanche, hemma, 13 mars 03.00

Nashville: Vancouver Canucks, borta, 13 mars 03.00