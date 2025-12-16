Tre poäng till Vännäs efter snabba mål mot SK Lejon

Vännäs-seger med 6–4 mot SK Lejon

Vännäs femte seger på de senaste fem matcherna

Hugo Edin tvåmålsskytt för Vännäs

Vännäs vann borta mot SK Lejon i U20 region norr fortsättning herr med 6–4 (1–0, 2–3, 3–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Anton Danemar gjorde 4–4 och Simon Rösnäs drygt en minut senare gjorde 4–5.

Det här innebär att Vännäs nu har fem segrar i följd i U20 region norr fortsättning herr.

Simon Rösnäs blev matchvinnare

Vännäs tog ledningen efter 16 minuter genom Marcus Grynning efter förarbete från Hugo Palmgren Viksten.

I andra perioden var det i stället SK Lejon som hade övertaget. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–3.

SK Lejon tog ledningen på nytt genom Viktor Selin efter 3.46 i tredje perioden.

Vännäs gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 4–3 till ledning med 4–6. Det sista målet kom med drygt en minuter kvar av matchen.

Vännäs Kevin Fransson hade fyra assists och Hugo Edin gjorde två mål och spelade fram till två mål.

SK Lejon har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Vännäs har 15 poäng.

Lagen spelar mot varandra igen den 28 januari i Vännäs Ishall.

I nästa omgång har SK Lejon Brooklyn borta i Lulebohallen, torsdag 8 januari 19.30. Vännäs spelar borta mot Kovland onsdag 7 januari 19.30.

SK Lejon–Vännäs 4–6 (0–1, 3–2, 1–3)

U20 region norr fortsättning herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (16.42) Marcus Grynning (Hugo Palmgren Viksten).

Andra perioden: 1–1 (20.59) Max Lundström (Eddie Furtenback, Erik Jounila), 1–2 (22.13) Hugo Edin (Kevin Fransson), 2–2 (33.04) Jack Meier-Tomassen (John Kempe, Jesper Wändin), 3–2 (36.28) Eddie Furtenback (Casper Larsson), 3–3 (38.59) Edward Erngren (Kevin Fransson, Hugo Edin).

Tredje perioden: 4–3 (43.46) Viktor Selin (Jesper Wändin, Erik Blancher), 4–4 (50.32) Anton Danemar (Kevin Fransson, Hugo Edin), 4–5 (51.15) Simon Rösnäs (Leon Bergqvist), 4–6 (58.57) Hugo Edin (Kevin Fransson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon: 1-0-4

Vännäs: 5-0-0

Nästa match:

SK Lejon: Brooklyn Tigers HF, borta, 8 januari 19.30

Vännäs: Kovlands IshF, borta, 7 januari 19.30