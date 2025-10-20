Tre poäng till Utah Mammoth efter avgörande i slutperioden mot Boston

Utah Mammoth vann med 3–2 mot Boston

Utah Mammoths fjärde seger på de senaste fem matcherna

Dylan Guenther avgjorde för Utah Mammoth

Utah Mammoth vann hemma mot Boston i NHL med 3–2 (1–1, 1–1, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Utah Mammoth avgjorde.

Segern var Utah Mammoths fjärde på de senaste fem matcherna.

Resultatet innebär att Boston nu har fyra förluster i rad.

Utah Mammoth–Boston – mål för mål

Första perioden var jämn. Utah Mammoth inledde bäst och tog ledningen genom Logan Cooley efter 4.20, men Boston kvitterade genom David Pastrnak efter 14.40. Boston gjorde 1–2 genom David Pastrnak som gjorde sitt andra mål efter 5.43 i andra perioden.

Utah Mammoth kvitterade till 2–2 genom Clayton Keller med 4.05 kvar att spela av perioden. 10.37 in i tredje perioden slog Dylan Guenther till och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Det här var Utah Mammoths andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Bostons tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Utah Mammoth ligger på tredje plats i tabellen och Boston är på fjärde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 17 december i TD Garden.

Utah Mammoth tar sig an Colorado i nästa match hemma onsdag 22 oktober 04.00. Boston möter samma dag 01.30 Florida hemma.

Utah Mammoth–Boston 3–2 (1–1, 1–1, 1–0)

NHL, Vivint Arena

Första perioden: 1–0 (4.20) Logan Cooley (Nick Schmaltz, Clayton Keller), 1–1 (14.40) David Pastrnak (Pavel Zacha, Charlie McAvoy).

Andra perioden: 1–2 (25.43) David Pastrnak (Marat Khusnutdinov), 2–2 (35.55) Clayton Keller (Nick Schmaltz, Ian Cole).

Tredje perioden: 3–2 (50.37) Dylan Guenther.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 4-0-1

Boston: 1-0-4

Nästa match:

Utah Mammoth: Colorado Avalanche, hemma, 22 oktober

Boston: Florida Panthers, hemma, 22 oktober