Tre poäng till Tegs SK U18 efter snabba mål mot Vännäs HC U18

Tegs SK U18 segrade – 3–2 mot Vännäs HC U18

Alex Lundmark matchvinnare för Tegs SK U18

ÖSK/Ö-vik U18 nästa motstånd för Tegs SK U18

Tegs SK U18 vann hemma mot Vännäs HC U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr med 3–2 (1–1, 0–0, 2–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när David Motlicek gjorde 2–2 och Alex Lundmark en minut senare gjorde 3–2.

Alex Lundmark slog till 18.29 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Tegs SK U18–Vännäs HC U18 – mål för mål

Sixten Englund Muhren gav Tegs SK U18 ledningen efter sex minuter efter förarbete från David Motlicek och Hannes Bäckmark.

Vännäs HC U18 kvitterade när Melvin Jonsson slog till efter 16.27.

Andra perioden blev mållös.

Vännäs HC U18 tog ledningen med 1–2, återigen genom Melvin Jonsson som gjorde sitt andra mål efter 2.52 i tredje perioden.

Alex Lundmark och David Motlicek gjorde att Tegs SK U18 vände till underläget till ledning med 3–2.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Tegs SK U18 med 3–0.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Tegs SK U18 är ÖSK/Ö-vik U18. Lagen möts måndag 12 januari 19.15. Vännäs HC U18 tar sig an AIK-Hockey Härnösand U18 borta söndag 11 januari 15.00.

Tegs SK U18–Vännäs HC U18 3–2 (1–1, 0–0, 2–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr

Första perioden: 1–0 (6.04) Sixten Englund Muhren (David Motlicek, Hannes Bäckmark), 1–1 (16.27) Melvin Jonsson.

Tredje perioden: 1–2 (42.52) Melvin Jonsson (Hugo Engman, Filip Nygren), 2–2 (57.36) David Motlicek (Sixten Englund Muhren, Hannes Bäckmark), 3–2 (58.29) Alex Lundmark (Herman Holmqvist, Alex Holmström).

Nästa match:

Tegs SK U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, hemma, 12 januari 19.15

Vännäs HC U18: AIK-Hockey Härnösand, borta, 11 januari 15.00