Tre poäng till Tegs SK U18 efter snabba mål mot ÖSK/Ö-vik U18

Tegs SK U18 vann hemma mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr med 5–3 (2–0, 0–2, 3–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Isak Nordin gjorde 4–3 och Neo Lönnebrink två minuter senare gjorde 5–3.

Tegs SK U18 tog därmed andra raka segern, efter 3–2 mot Vännäs HC U18 i premiären.

Alexander Brännström gjorde 1–0 till Tegs SK U18 efter 8.08. 2–0 kom efter 15.48 när Alfred Backman slog till efter pass från Algot Hägglund.

Efter 13.09 i andra perioden slog Theodor Carlstedt till på pass av Efe Karasüleymanoglu och reducerade åt ÖSK/Ö-vik U18. Joar Westberg gjorde dessutom 2–2 efter 13.22 framspelad av Leo Alenius.

Efter 2.41 i tredje perioden gjorde ÖSK/Ö-vik U18 2–3 genom Gustav Sedin.

Tegs SK U18 gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 2–3 till ledning med 5–3.

Tegs SK U18:s Isak Nordin stod för två mål och ett assist.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har ÖSK HK/Örnsköldsvik HF vunnit.

Tegs SK U18 tar sig an AIK-Hockey Härnösand U18 i nästa match hemma söndag 18 januari 14.30. ÖSK/Ö-vik U18 möter Njurunda U18 hemma måndag 19 januari 19.30.

Tegs SK U18–ÖSK/Ö-vik U18 5–3 (2–0, 0–2, 3–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Visionite Arena

Första perioden: 1–0 (8.08) Alexander Brännström, 2–0 (15.48) Alfred Backman (Algot Hägglund).

Andra perioden: 2–1 (33.09) Theodor Carlstedt (Efe Karasüleymanoglu), 2–2 (33.22) Joar Westberg (Leo Alenius).

Tredje perioden: 2–3 (42.41) Gustav Sedin (Efe Karasüleymanoglu), 3–3 (47.59) Isak Nordin (Herman Holmqvist), 4–3 (52.27) Isak Nordin (Neo Lönnebrink, Alfred Backman), 5–3 (54.48) Neo Lönnebrink (Isak Nordin, Filip Widinghoff).

Nästa match:

Tegs SK U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 18 januari 14.30

ÖSK/Ö-vik U18: Njurunda SK, hemma, 19 januari 19.30