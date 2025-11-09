Tre poäng till Surahammar efter snabba mål mot Väsby IK HK

Surahammar segrade – 5–2 mot Väsby IK HK

Surahammars sjätte seger på de senaste sju matcherna

Adam Karlsson avgjorde för Surahammar

Surahammar vann hemma mot Väsby IK HK i hockeyettan norra med 5–2 (0–1, 2–1, 3–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Kasper Dahlqvist gjorde 4–2 och Shane Heffernan två minuter senare gjorde 5–2.

Segern var Surahammars sjätte på de senaste sju matcherna.

Clemensnäs nästa för Surahammar

Erik Aterius gjorde 1–0 till Väsby IK HK efter 14 minuter assisterad av Kasper Lindström och Daniel Kim. Wille Hedqvist och Felix Filipson såg till att Surahammar vände till ledning med 2–1.

Väsby IK HK kvitterade till 2–2 genom Pontus Karlsson i andra perioden. Surahammar spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 5–2 genom tre snabba mål i slutet av perioden av Adam Karlsson, Kasper Dahlqvist och Shane Heffernan och avgjorde matchen.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Väsby IK HK är på 18:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Surahammar som så sent som den 11 oktober låg på 19:e plats.

Surahammar möter Clemensnäs i nästa match borta lördag 15 november 16.00. Väsby IK HK möter samma dag Sundsvall borta.

Surahammar–Väsby IK HK 5–2 (0–1, 2–1, 3–0)

Hockeyettan norra, XLNT AKUSTIK Arena

Första perioden: 0–1 (14.11) Erik Aterius (Kasper Lindström, Daniel Kim).

Andra perioden: 1–1 (21.25) Felix Filipson (Kasper Dahlqvist, Sebastian Ehrencrona), 2–1 (26.42) Wille Hedqvist (Anton Hansson Myhrén), 2–2 (27.45) Pontus Karlsson (Filip Barklund, Isac Thorén).

Tredje perioden: 3–2 (54.08) Adam Karlsson (Wille Ekman-Cederborg, Samuel Näslund), 4–2 (56.01) Kasper Dahlqvist (Lukas Henze, Hampus Sjölund), 5–2 (58.15) Shane Heffernan (Hampus Sjölund, Wille Hedqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Surahammar: 4-1-0

Väsby IK HK: 1-1-3

Nästa match:

Surahammar: Clemensnäs HC, borta, 15 november

Väsby IK HK: IF Sundsvall Hockey, borta, 15 november