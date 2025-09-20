Tre poäng till Rönnäng efter avgörande i slutperioden mot Hovås

Seger för Rönnäng med 7–6 mot Hovås

Rönnängs Henning Sjöö tvåmålsskytt

Lucas Flyckt avgjorde för Rönnäng

Rönnäng vann hemma mot Hovås i U20 division 1 A syd herr med 7–6 (2–1, 2–3, 3–2). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Rönnäng avgjorde.

Henning Sjöö gjorde två mål för Rönnäng

Rönnäng var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

I andra perioden var det i stället Hovås som hade greppet. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Rönnäng startade tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 6–4-ledning. Men Hovås svarade och gjorde 6–5.

Därefter var det dock Rönnäng som avgjorde. Laget gjorde 7–5 med fyra minuter kvar att spela genom Lucas Flyckt. Hovås hann få in en reducering till, och slutresultatet blev 7–6.

Lucas Flyckt gjorde ett mål för Rönnäng och tre målgivande passningar och Victor Ivarsson stod för ett mål och två assists. Carl Virdung Borén och Nikolass Grozovs gjorde båda två mål och en assist för Hovås.

Hovås vann senast lagen möttes med 6–5 i Askims Ishall.

Den 25 oktober möts lagen återigen, då i Askims Ishall.

Lördag 27 september 17.30 spelar Rönnäng hemma mot Varberg. Hovås möter Lerum hemma i Askims Ishall tisdag 23 september 20.00.

Rönnäng–Hovås 7–6 (2–1, 2–3, 3–2)

U20 division 1 A syd herr, Tjörns Ishall

Första perioden: 1–0 (0.15) Vincent Johansson (Elis Ivarsson), 1–1 (8.31) Carl Virdung Borén, 2–1 (10.27) William Olvesjö (Victor Ivarsson, Lucas Flyckt).

Andra perioden: 2–2 (21.46) Nikolass Grozovs, 3–2 (24.14) Henning Sjöö (Lucas Flyckt, Victor Ivarsson), 4–2 (30.02) Henning Sjöö (Lucas Flyckt), 4–3 (33.02) Nikolass Grozovs (Elias Gianello), 4–4 (38.47) Buster Fondin (Carl Virdung Borén).

Tredje perioden: 5–4 (40.26) Elis Ivarsson (John Hermansgård), 6–4 (49.46) Victor Ivarsson, 6–5 (51.42) Philip Hamilton (Nikolass Grozovs), 7–5 (56.28) Lucas Flyckt, 7–6 (57.29) Carl Virdung Borén (Wilhelm Nyström).

Nästa match:

Rönnäng: Varberg HK, hemma, 27 september

Hovås: Lerums BK, hemma, 23 september