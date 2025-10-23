Tre poäng till Ore efter snabba mål mot Falu 2

Ore-seger med 5–2 mot Falu 2

Ludvig Sultan med två mål för Ore

Melwin Orenäs avgjorde för Ore

Ore vann hemma mot Falu 2 i U18 division 1 västra B herr med 5–2 (1–2, 1–0, 3–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Maksim Sudarev gjorde 4–2 och Ludvig Sultan två minuter senare gjorde 5–2.

Ludvig Sultan med två mål för Ore

Ore tog ledningen i första perioden genom Ludvig Sultan.

Philip Lowén och Walter Knutsson låg sen bakom vändningen till 1–2 för Falu 2. Efter 8.09 i andra perioden nätade Jonathan Karner framspelad av Ludvig Sultan och kvitterade för Ore. Ore spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 5–2 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Melwin Orenäs, Maksim Sudarev och Ludvig Sultan och avgjorde matchen.

Ores Ludvig Sultan stod för två mål och ett assist.

Ore har tre segrar och två förluster och 24–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Falu 2 har fem förluster och 11–35 i målskillnad.

Den 4 december tar lagen sig an varandra igen, då i Lugnets Ishall.

I nästa omgång har Ore Häradsbygden borta i Clas Ohlson Foundation Arena, söndag 26 oktober 12.00. Falu 2 spelar hemma mot Häradsbygden torsdag 30 oktober 19.00.

Ore–Falu 2 5–2 (1–2, 1–0, 3–0)

U18 division 1 västra B herr, Furudals Hockeycenter

Första perioden: 1–0 (12.07) Ludvig Sultan (Felix Ekvall, Edward Sööt), 1–1 (16.29) Walter Knutsson, 1–2 (18.51) Philip Lowén (Alfred Holgersson).

Andra perioden: 2–2 (28.09) Jonathan Karner (Ludvig Sultan).

Tredje perioden: 3–2 (42.29) Melwin Orenäs (Walter Elfqvist, Jonathan Karner), 4–2 (43.33) Maksim Sudarev (Dzeiss Kulikovs), 5–2 (45.00) Ludvig Sultan (Alfred Jurås, Yakup Ceken).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ore: 3-0-2

Falu 2: 0-0-5

Nästa match:

Ore: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 26 oktober

Falu 2: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 30 oktober