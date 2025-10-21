Tre poäng till Olofström efter snabba mål mot Oskarshamn

Olofström vann med 4–0 mot Oskarshamn

Olofströms Viktor Forsberg tvåmålsskytt

Malte Mörnhed matchvinnare för Olofström

Olofström vann borta mot Oskarshamn i U20 region syd herr med 4–0 (0–0, 0–0, 4–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, men avgjordes när Viktor Forsberg gjorde 0–3 och Viktor Forsberg en minut senare gjorde 0–4.

Viktor Forsberg gjorde två mål för Olofström

Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.

Olofström stod för fyra raka mål i tredje perioden när laget gick upp till till 0–4. Olofström tog därmed en klar seger.

Olofströms Viktor Forsberg stod för tre poäng, varav två mål.

Olofström ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Oskarshamn är på tredje plats. Ett fint lyft i tabellen för Olofström som så sent som den 10 oktober låg på tolfte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 2 december i Stålhallen.

Lördag 25 oktober spelar Oskarshamn borta mot Kungälv 16.00 och Olofström mot Helsingborg hemma 14.00 i Stålhallen.

Oskarshamn–Olofström 0–4 (0–0, 0–0, 0–4)

U20 region syd herr, Be-Ge Hockey Center

Tredje perioden: 0–1 (47.33) Malte Mörnhed (Viktor Forsberg, Lowe Knoester), 0–2 (57.56) Anton Lund (Malte Mörnhed), 0–3 (58.15) Viktor Forsberg, 0–4 (59.53) Viktor Forsberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 2-0-3

Olofström: 3-0-2

Nästa match:

Oskarshamn: Kungälvs IK, borta, 25 oktober

Olofström: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 25 oktober