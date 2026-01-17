Tre poäng till Olofström efter avgörande i slutperioden mot Halmstad HF

Olofström segrade – 3–1 mot Halmstad HF

Lowe Knoester matchvinnare för Olofström

Fjärde raka nederlaget för Halmstad HF

Olofström vann hemma mot Halmstad HF i U20 region syd vår med 3–1 (1–0, 0–1, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Olofström avgjorde.

Kungälv nästa för Olofström

Yehor Polishchuk gjorde 1–0 till Olofström efter 9.39 assisterad av Oscar Gustafsson och Eskil Häggblad.

Efter 18.01 i andra perioden slog Matheo Rix till framspelad av Jonathan Petersson och Bror Gullberg och kvitterade för Halmstad HF.

5.12 in i tredje perioden nätade Olofströms Lowe Knoester på pass av Viktor Forsberg och Oscar Gustafsson och gav laget ledningen. Efter 12.45 nätade Gunnar Westerlind på pass av Gustav Reinert och Oscar Gustafsson och ökade ledningen för Olofström. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Olofströms Oscar Gustafsson hade tre assists.

Olofström har nu fyra poäng efter tre spelade matcher medan Halmstad HF är utan poäng efter fyra matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Halmstad Hammers HC vunnit.

Nästa motstånd för Olofström är Kungälv. Lagen möts tisdag 20 januari 19.35 i Oasen. Halmstad HF tar sig an Kungälv hemma lördag 24 januari 16.40.

Olofström–Halmstad HF 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

U20 region syd vår, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (9.39) Yehor Polishchuk (Oscar Gustafsson, Eskil Häggblad).

Andra perioden: 1–1 (38.01) Matheo Rix (Jonathan Petersson, Bror Gullberg).

Tredje perioden: 2–1 (45.12) Lowe Knoester (Viktor Forsberg, Oscar Gustafsson), 3–1 (52.45) Gunnar Westerlind (Gustav Reinert, Oscar Gustafsson).

Nästa match:

Olofström: Kungälvs IK, borta, 20 januari 19.35

Halmstad HF: Kungälvs IK, hemma, 24 januari 16.40