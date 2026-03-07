Tre poäng till Leksand efter avgörande i slutperioden mot HV 71

Leksand segrade – 4–3 mot HV 71

Leksands sjätte seger på de senaste sju matcherna

Max Veronneau avgjorde för Leksand

Leksand vann hemma mot HV 71 i SHL med 4–3 (3–0, 0–3, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Leksand avgjorde.

Segern var Leksands sjätte på de senaste sju matcherna.

Frölunda nästa för Leksand

Leksand stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.50 i mitten av perioden.

HV 71 reducerade och kvitterade till 3–3 i andra perioden.

15.32 in i tredje perioden nätade Leksands Max Veronneau framspelad av Michael Lindqvist och Olle Strandell och avgjorde matchen. 4–3-målet blev matchens sista.

Leksands Olle Strandell hade tre assists.

I nästa match möter Leksand Frölunda hemma och HV 71 möter Färjestad borta. Båda matcherna spelas tisdag 10 mars 19.00.

Leksand–HV 71 4–3 (3–0, 0–3, 1–0)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (12.51) Gabriel Fortier (Wiktor Nilsson, Olle Strandell), 2–0 (13.06) Anton Johansson (Marcus Karlberg), 3–0 (19.41) Kalle Östman (Olle Strandell, Michael Lindqvist).

Andra perioden: 3–1 (28.20) Justin Kloos (Lukas Rousek, Hugo Pettersson), 3–2 (33.49) Andreas Borgman (Axel Rindell), 3–3 (39.24) Jonathan Ang (Hugo Fransson, Santeri Hatakka).

Tredje perioden: 4–3 (55.32) Max Veronneau (Michael Lindqvist, Olle Strandell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 4-1-0

HV 71: 1-1-3

Nästa match:

Leksand: Frölunda HC, hemma, 10 mars 19.00

HV 71: Färjestads BK, borta, 10 mars 19.00