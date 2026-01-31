Tre poäng till Kalmar efter avgörande i slutperioden mot Mjölby

Kalmar-seger med 7–4 mot Mjölby

William Katiska matchvinnare för Kalmar

Sjätte raka nederlaget för Mjölby

Kalmar vann hemma mot Mjölby i U18 division 1 syd B vår med 7–4 (2–2, 2–2, 3–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Kalmar avgjorde.

Kalmar–Mjölby – mål för mål

Kalmar tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut.

Mjölby reducerade och kvitterade till 2–2 genom Isac Gustafsson och Isak Axelsson.

I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 2–2 och resultatet var 4–4 efter två perioders spel.

I tredje perioden var det Kalmar som var vassast och gick från 4–4 till 7–4 genom mål av William Katiska, Troy Friman och Gustav Dunegård.

Isac Gustafsson gjorde två mål för Mjölby och spelade fram till ett mål. Theo Eriksson stod för tre poäng, varav två mål för Kalmar.

Resultatet innebär att Kalmar ligger kvar på femte plats och Mjölby sist, på åttonde plats i tabellen.

Nästa motstånd för Kalmar är Mjölby. Lagen möts söndag 8 februari 12.40 i ProTrain Arena.

Kalmar–Mjölby 7–4 (2–2, 2–2, 3–0)

U18 division 1 syd B vår, Hatstore Arena

Första perioden: 1–0 (0.37) Theo Eriksson (Gustav Dunegård), 2–0 (2.15) William Katiska (Theo Holtmer), 2–1 (8.07) Isac Gustafsson (Isak Axelsson, Theo Ronell), 2–2 (10.17) Isak Axelsson (Isac Gustafsson).

Andra perioden: 3–2 (20.32) Levis Wahllöf (Troy Friman), 4–2 (24.16) Theo Eriksson (Alexander Kitanovski), 4–3 (28.08) Zackarias Brandefors (Leo Gustafsson), 4–4 (33.17) Isac Gustafsson (Philip Bågenklint).

Tredje perioden: 5–4 (50.28) William Katiska (Albin Johansson), 6–4 (54.14) Troy Friman, 7–4 (59.55) Gustav Dunegård (Theo Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 2-0-3

Mjölby: 0-1-4

Nästa match:

Kalmar: Mjölby HC, borta, 8 februari 12.40