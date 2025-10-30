Tre poäng till Huge/Skutskär efter avgörande i slutperioden mot Strömsbro 2

Huge/Skutskär vann med 4–2 mot Strömsbro 2

Vincent Karnatz gjorde två mål för Huge/Skutskär

Zander Andersson avgjorde för Huge/Skutskär

Huge/Skutskär vann hemma mot Strömsbro 2 i U18 Div 1 västra A herr med 4–2 (0–0, 2–2, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Huge/Skutskär avgjorde.

Vincent Karnatz tvåmålsskytt för Huge/Skutskär

Första perioden blev mållös. Efter 26 sekunder i andra perioden gjorde Strömsbro 2 0–1 genom William Ederborg.

Huge/Skutskär kvitterade till 1–1 genom Viking Johansson efter 8.53 av perioden.

Strömsbro 2 tog ledningen på nytt genom Ture Ageflod efter 10.08.

Huge/Skutskär gjorde 2–2 genom Vincent Karnatz med 4.17 kvar att spela av perioden. I tredje perioden gjorde Huge/Skutskär 3–2 efter 1.32 genom Zander Andersson framspelad av Teo Thor. Och med bara 1.60 kvar satte Vincent Karnatz 4–2 på pass av Nore Keddyson.

Huge/Skutskärs Vincent Karnatz stod för två mål och ett assist.

För Huge/Skutskär gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Strömsbro 2 är på fjärde plats.

Den 11 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Testebo Arena.

I nästa match, söndag 2 november möter Huge/Skutskär Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne borta i Internetport Arena 14.00 medan Strömsbro 2 spelar hemma mot Bollnäs/Alfta U18 16.45.

Huge/Skutskär–Strömsbro 2 4–2 (0–0, 2–2, 2–0)

U18 Div 1 västra A herr, Kasthallen

Andra perioden: 0–1 (20.26) William Ederborg (Hjalmar Smedberg, Edward Von Haartman), 1–1 (28.53) Viking Johansson (Casper Stålberg, Vincent Karnatz), 1–2 (30.08) Ture Ageflod (Hjalmar Smedberg, William Ederborg), 2–2 (35.43) Vincent Karnatz (Ivar Löfgren, Nore Keddyson).

Tredje perioden: 3–2 (41.32) Zander Andersson (Teo Thor), 4–2 (59.00) Vincent Karnatz (Nore Keddyson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huge/Skutskär: 3-0-2

Strömsbro 2: 3-0-2

Nästa match:

Huge/Skutskär: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, borta, 2 november

Strömsbro 2: Bollnäs IS/Alfta GIF, hemma, 2 november