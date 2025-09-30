Tre poäng till Helsingborg efter avgörande i slutperioden mot Jonstorp

Helsingborg vann med 3–2 mot Jonstorp

Milton Hållström med två mål för Helsingborg

Andra raka segern för Helsingborg

Helsingborg vann hemma mot Jonstorp i U20 region syd herr med 3–2 (1–2, 1–0, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Helsingborg avgjorde.

Helsingborg har startat med två raka segrar, efter 4–1 mot Borås i premiären.

Milton Hållström gjorde två mål för Helsingborg

Helsingborg tog ledningen i första perioden genom Milton Hållström.

Gabriel Nordén och Noel Blommefors låg sen bakom vändningen till 1–2 för Jonstorp. Efter 3.21 i andra perioden nätade Joel Mårtensson, på pass av Viggo Stein och Lion Aho och kvitterade för Helsingborg. 13.36 in i tredje perioden slog Milton Hållström till på nytt och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Lagen möts igen 11 november i Jonstorps Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 4 oktober. Då möter Helsingborg Oskarshamn i Olympiarinken 16.00. Jonstorp tar sig an Tingsryd J20 hemma 13.40.

Helsingborg–Jonstorp 3–2 (1–2, 1–0, 1–0)

U20 region syd herr, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (7.38) Milton Hållström (Arvid Berlin), 1–1 (8.22) Gabriel Nordén (Victor Johansson, Elias Vendel), 1–2 (15.44) Noel Blommefors (Elias Vendel, Wille Gnosspelius).

Andra perioden: 2–2 (23.21) Joel Mårtensson (Viggo Stein, Lion Aho).

Tredje perioden: 3–2 (53.36) Milton Hållström.

Nästa match:

Helsingborg: IK Oskarshamn, hemma, 4 oktober

Jonstorp: Tingsryds AIF Utv, hemma, 4 oktober