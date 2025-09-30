Tre poäng till Hanhals efter avgörande i slutperioden mot Kungälv

Seger för Hanhals med 2–1 mot Kungälv

Johan Henriksson avgjorde för Hanhals

Andra raka segern för Hanhals

Hanhals vann borta mot Kungälv i U20 region syd herr med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Hanhals avgjorde.

Det var andra raka segern för Hanhals, efter 5–1 mot Halmstad HF i premiären.

Kungälv–Hanhals – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 10.41 i andra perioden gjorde Hanhals 0–1 genom William Pettersson.

Kungälv kvitterade till 1–1 genom Jacob Ekberg efter 19.38 av perioden. 2.31 in i tredje perioden slog Johan Henriksson till på pass av William Pettersson och Love Klaveskjöld och avgjorde matchen. 1–2-målet blev matchens sista.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 11 november i Kungsbacka Ishall.

I nästa match möter Kungälv Karlskrona borta och Hanhals möter IF Troja-Ljungby hemma. Båda matcherna spelas lördag 4 oktober 14.00.

Kungälv–Hanhals 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

U20 region syd herr, Oasen

Andra perioden: 0–1 (30.41) William Pettersson (Lukas Blomgren Dahl, Elton Hall), 1–1 (39.38) Jacob Ekberg (Elias Andersson).

Tredje perioden: 1–2 (42.31) Johan Henriksson (William Pettersson, Love Klaveskjöld).

Nästa match:

Kungälv: Karlskrona HK, borta, 4 oktober

Hanhals: IF Troja-Ljungby, hemma, 4 oktober