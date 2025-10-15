Tre poäng till Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF efter avgörande i slutperioden mot Köping IF 2

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vann med 3–2 mot Köping IF 2

Elliot Krantz tvåmålsskytt för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Tredje raka förlusten för Köping IF 2

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vann hemma mot Köping IF 2 i U18 division 1 västra C herr med 3–2 (1–2, 1–0, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF avgjorde.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s Elliot Krantz tvåmålsskytt

Köping IF 2 tog ledningen i början av första perioden genom Loke Söderberg.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF kvitterade till 1–1 genom Remy Claesson efter 6.34.

Köping IF 2 gjorde 1–2 genom Nils Strinnholm efter 11.46 i matchen. Efter 15.59 i andra perioden slog Elliot Krantz till framspelad av Alexander Skarp och kvitterade för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF. 12.07 in i tredje perioden slog Elliot Krantz till på nytt framspelad av Alvin Carlberg och Alexander Skarp och avgjorde matchen. Krantz fullbordade därmed lagets vändning.

Båda lagen har haft en tuff start på serien. Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF tog nu sin första seger och Köping IF 2 är helt utan poäng.

Den 27 november möts lagen återigen, då i Köpings Ishall.

I nästa match möter Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF Kumla Hockey J18 borta på söndag 19 oktober 17.00. Köping IF 2 möter Eskilstuna Linden 2 lördag 18 oktober 16.00 hemma.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF–Köping IF 2 3–2 (1–2, 1–0, 1–0)

U18 division 1 västra C herr, Råsshallen

Första perioden: 0–1 (3.33) Loke Söderberg (Nils Strinnholm), 1–1 (6.34) Remy Claesson (Levis Malm), 1–2 (11.46) Nils Strinnholm.

Andra perioden: 2–2 (35.59) Elliot Krantz (Alexander Skarp).

Tredje perioden: 3–2 (52.07) Elliot Krantz (Alvin Carlberg, Alexander Skarp).

Nästa match:

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: Kumla Hockey, borta, 19 oktober

Köping IF 2: Eskilstuna Linden:2, hemma, 18 oktober