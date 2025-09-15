Tre poäng till Borlänge efter avgörande i slutperioden mot BIK Karlskoga J20

Seger för Borlänge med 5–2 mot BIK Karlskoga J20

Vidar Källberg matchvinnare för Borlänge

Borlänge gjorde fem raka mål

Borlänge vann hemma mot BIK Karlskoga J20 i U20 Region väst herr med 5–2 (0–2, 2–0, 3–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Borlänge avgjorde.

– Det är en skön seger för grabbarna, vi har haft många borta sjuka och skadade. Första perioden är vi inte riktigt med, men de andra två perioderna så spelar grabbarna riktigt bra, sen så är det alltid roligt att det går bra i special teams. Kan tilllägga att vi har en målvakt som är en stor del till vinsten, kommenterade Borlänges huvudtränare Victor Eriksson efter matchen.

BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson:

– Inte den premiären vi önskat, men kom ut bra i första perioden och fick utdelning till 0–2, men över sextio minuter behöver vi göra ett bättre jobb i grund jobbet och special teams blir avgörande, där vi släpper tre stycken mål i boxplay och gör 0 mål i power play!

Borlänge–BIK Karlskoga J20 – mål för mål

BIK Karlskoga J20 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Borlänge reducerade och kvitterade till 2–2 genom Filip Eriksson och Leo Åström i andra perioden. Borlänge spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 5–2 genom mål av Vidar Källberg, Texas Östberg och Albin Daniels och avgjorde matchen.

När lagen möttes senast slutade det med seger för BIK Karlskoga J20 med 5–0.

Lördag 20 september spelar Borlänge hemma mot Malung 13.15 och BIK Karlskoga J20 mot Hudiksvall borta 13.00 i Holmen Center.

Borlänge–BIK Karlskoga J20 5–2 (0–2, 2–0, 3–0)

U20 Region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 0–1 (3.18) Joel Antonsson (Melker Karlsson, Agust Kittel), 0–2 (15.14) Alfred Nilsson (John Larsson, Joel Antonsson).

Andra perioden: 1–2 (31.53) Filip Eriksson (Helmer Almetun-Lantz), 2–2 (38.28) Leo Åström (Helmer Almetun-Lantz).

Tredje perioden: 3–2 (43.00) Vidar Källberg (Liam Lorenz, Leo Åström), 4–2 (49.10) Texas Östberg (Filip Eriksson), 5–2 (57.11) Albin Daniels.

Nästa match:

Borlänge: Malungs IF, hemma, 20 september

BIK Karlskoga J20: Hudiksvalls HC, borta, 20 september