Tre poäng till Bodens HF U18 efter avgörande i slutperioden mot Brooklyn Tigers UHF U18

Seger för Bodens HF U18 med 2–1 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Felix Sammeli matchvinnare för Bodens HF U18

Andra raka segern för Bodens HF U18

Bodens HF U18 vann hemma mot Brooklyn Tigers UHF U18 i U18 division 1 norra A herr med 2–1 (0–0, 0–0, 2–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Bodens HF U18 avgjorde.

Bodens HF U18–Brooklyn Tigers UHF U18 – mål för mål

Matchen började med bra försvarsspel och båda de två första perioderna blev mållösa.

Bodens HF U18 startade tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Alvin Ekervhén Nygren och Felix Sammeli. Brooklyn Tigers UHF U18 gjorde 1–2 genom Lowe Englund efter 19.44 men kom aldrig närmare.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bodens HF med 2–0.

Bodens HF U18–Brooklyn Tigers UHF U18 2–1 (0–0, 0–0, 2–1)

U18 division 1 norra A herr, Hive Arena

Tredje perioden: 1–0 (43.32) Alvin Ekervhén Nygren (Otto Edström, Richard Bina), 2–0 (53.14) Felix Sammeli (Viktor Lingbro Thun), 2–1 (59.44) Lowe Englund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF U18: 3-0-2

Brooklyn Tigers UHF U18: 2-0-3