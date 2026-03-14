Tre poäng till Björklöven U18 efter avgörande i slutperioden mot Täby

Björklöven U18 vann med 2–1 mot Täby

Björklöven U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mathias Sivertsen Andresen matchvinnare för Björklöven U18

Björklöven U18 vann borta mot Täby i U18 Nationell norra med 2–1 (1–1, 0–0, 1–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Björklöven U18 avgjorde.

När Björklöven U18 och Täby senast gjorde upp var Täby klart bättre och vann med hela 8–2. Nu kom alltså revanschen för Björklöven U18.

Segern var Björklöven U18:s fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Täby–Björklöven U18 – mål för mål

Björklöven U18 tog ledningen efter fem minuters spel genom Viggo Kenttä. 1–1 kom efter 13.58 när Viggo Låhdö slog till efter pass från Ludvig Langermo Neuman och Sixten Nilson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

9.54 in i tredje perioden nätade Björklöven U18:s Mathias Sivertsen Andresen framspelad av Victor Meneghetti och avgjorde matchen. 1–2-målet blev matchens sista.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 15 mars. Då möter Täby Modo Hockey U18 i Tibble Ishall 11.40. Björklöven U18 tar sig an AIK borta 12.00.

Täby–Björklöven U18 1–2 (1–1, 0–0, 0–1)

U18 Nationell norra, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (5.38) Viggo Kenttä, 1–1 (13.58) Viggo Låhdö (Ludvig Langermo Neuman, Sixten Nilson).

Tredje perioden: 1–2 (49.54) Mathias Sivertsen Andresen (Victor Meneghetti).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 1-0-4

Björklöven U18: 4-1-0

Nästa match:

Täby: Modo Hockey, hemma, 15 mars 11.40

Björklöven U18: AIK, borta, 15 mars 12.00