Tre poäng till Anaheim Ducks efter avgörande i slutperioden mot Vancouver

Anaheim Ducks vann med 5–3 mot Vancouver

Anaheim Ducks fjärde seger på de senaste fem matcherna

Mikael Granlund med två mål för Anaheim Ducks

Det blev seger för Anaheim Ducks borta mot Vancouver i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Anaheim Ducks drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (1–0, 1–2, 1–3).

Segern var Anaheim Ducks fjärde på de senaste fem matcherna.

Mason McTavish gjorde avgörande målet

Jake DeBrusk gjorde 1–0 till Vancouver efter fem minuter på pass av Elias Pettersson och Filip Hronek.

Alex Killorn och Mikael Granlund gjorde att Anaheim Ducks vände till underläget till ledning med 1–2.

Vancouver kvitterade till 2–2 genom Brock Boeser på pass av Filip Hronek och Elias Pettersson i andra perioden.

Mikael Granlund gav Anaheim Ducks ledningen efter 1.01 in i tredje perioden på passning från Chris Kreider och John Carlson. Efter 2.22 i tredje perioden kvitterade Vancouver genom Drew O’Connor efter pass från Evander Kane. 5.43 in i tredje perioden satte Mason McTavish pucken på pass av Jackson LaCombe och Alex Killorn och gav laget ledningen. Troy Terry stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–5-mål med fem sekunder kvar att spela. 3–5-målet blev matchens sista.

Anaheim Ducks John Carlson hade tre assists.

Det här betyder att Vancouver ligger kvar på åttonde och sista plats i Pacific division och Anaheim Ducks på första plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Vancouver Canucks vunnit.

Vancouver tar sig an Los Angeles i nästa match hemma fredag 27 mars 03.00. Anaheim Ducks möter samma dag 02.00 Calgary borta.

Vancouver–Anaheim Ducks 3–5 (1–0, 1–2, 1–3)

NHL, Rogers Arena

Första perioden: 1–0 (5.45) Jake DeBrusk (Elias Pettersson, Filip Hronek).

Andra perioden: 1–1 (25.26) Alex Killorn (John Carlson, Beckett Sennecke), 1–2 (27.50) Mikael Granlund (Leo Carlsson, John Carlson), 2–2 (33.13) Brock Boeser (Filip Hronek, Elias Pettersson).

Tredje perioden: 2–3 (41.01) Mikael Granlund (Chris Kreider, John Carlson), 3–3 (42.22) Drew O’Connor (Evander Kane), 3–4 (45.43) Mason McTavish (Jackson LaCombe, Alex Killorn), 3–5 (59.55) Troy Terry.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vancouver: 1-0-4

Anaheim Ducks: 4-1-0

Nästa match:

Vancouver: Los Angeles Kings, hemma, 27 mars 03.00

Anaheim Ducks: Calgary Flames, borta, 27 mars 02.00