Tre poäng till Almtuna efter avgörande i slutperioden mot Nacka

Seger för Almtuna med 3–1 mot Nacka

Almtunas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Léon Cicek tvåmålsskytt för Almtuna

Almtuna vann borta mot Nacka i U20 region öst herr med 3–1 (0–0, 1–1, 2–0). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Almtuna avgjorde.

Almtunas huvudtränare Johan Ek Johansson:

– Tuff match mot ett Nacka som kliver ut och kör full fart direkt från start, vilket gör det jobbigt för oss. Tycker vi växer in i matchen mer och mer. Till slut lyckas vi dra det längsta strået och avgöra sent i matchen.

Segern var Almtunas fjärde på de senaste fem matcherna.

Theodor Falkenhäll gjorde matchvinnande målet

Den första perioden slutade 0–0. Almtuna gjorde 0–1 genom Léon Cicek efter 2.18 i andra perioden.

Nacka gjorde 1–1 genom Otto Gregersen efter 19.55 av perioden. I tredje perioden var det Almtuna som var vassast och gick från 1–1 till 1–3 genom två snabba mål i slutet av perioden av Theodor Falkenhäll och Léon Cicek. Det sista målet kom med 16 sekunder kvar att spela.

Det här betyder att Nacka nu ligger på sjunde plats i tabellen och Almtuna är på femte plats.

Lagen möts igen 17 november i Upplandsbilforum Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Nacka IK Göta i HCL Tech Arena 17.30. Almtuna tar sig an Nyköping hemma 17.45.

Nacka–Almtuna 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

U20 region öst herr, Nacka Ishall

Andra perioden: 0–1 (22.18) Léon Cicek (Oliver Wiita), 1–1 (39.55) Otto Gregersen (Wille Lönn Hernborg, Zion Keuter).

Tredje perioden: 1–2 (55.10) Theodor Falkenhäll (Karl Pettersson, Elias Ydehed), 1–3 (59.44) Léon Cicek.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 2-1-2

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Nacka: IK Göta, borta, 18 oktober

Almtuna: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 18 oktober