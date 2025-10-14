Tre poäng till Alingsås efter avgörande i slutperioden mot Vänersborg

Alingsås vann med 4–3 mot Vänersborg

Oliver Stålberg matchvinnare för Alingsås

Andra raka förlusten för Vänersborg

Alingsås vann hemma mot Vänersborg i U20 division 1 B syd herr med 4–3 (0–0, 2–2, 2–1). Matchen var helt jämn efter två perioder, innan Alingsås avgjorde.

Segermålet för Alingsås stod Oliver Stålberg för 18.10 in i tredje perioden.

Mariestad nästa för Alingsås

Första perioden blev mållös. Efter 3.35 i andra perioden gjorde Vänersborg 0–1 genom Edvin Borg.

Melvin Sylvén och Joar Packalén låg sen bakom vändningen till 2–1 för Alingsås.

Vänersborg kvitterade till 2–2 genom Alexander Wallgren. Alingsås gjorde 3–2 genom Anton Stålberg efter 9.28 i tredje perioden.

Vänersborg gjorde 3–3 genom Lukas Karlsson efter 10.40 av perioden.

Alingsås kunde dock avgöra till 4–3 med 1.50 kvar av matchen genom Oliver Stålberg.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vänersborgs HC med 3–1.

Lördag 18 oktober spelar Alingsås borta mot Mariestad 12.00 och Vänersborg mot Skövde HC hemma 12.10 i Brätte Ishall.

Alingsås–Vänersborg 4–3 (0–0, 2–2, 2–1)

U20 division 1 B syd herr, Nolhaga Ishall

Andra perioden: 0–1 (23.35) Edvin Borg (Lukas Karlsson, Alfred Bohman), 1–1 (25.23) Joar Packalén (Isak Rosén), 2–1 (29.59) Melvin Sylvén (Alvin Stenbäcken), 2–2 (32.12) Alexander Wallgren (Ludwig Andersson, William Skoogh).

Tredje perioden: 3–2 (49.28) Anton Stålberg (Isak Rosén), 3–3 (50.40) Lukas Karlsson (William Skoogh), 4–3 (58.10) Oliver Stålberg (Albin Löfving, Joar Packalén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Alingsås: 2-0-3

Vänersborg: 2-0-3

Nästa match:

Alingsås: Mariestads BoIS HC, borta, 18 oktober

Vänersborg: Skövde Hockey Club, hemma, 18 oktober