Tre poäng för Viggbyholm hemma mot IK Göta

Viggbyholm vann med 3–2 mot IK Göta

Viggbyholms sjunde seger på de senaste nio matcherna

Theo Axelsson matchvinnare för Viggbyholm

Det blev en uddamålsseger för Viggbyholm i matchen mot IK Göta i U18 allettan östra herr på fredagen. Laget vann med 3–2 (0–1, 3–1, 0–0) hemma i Hägernäs Ishall.

Segern var Viggbyholms sjunde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Tumba nästa för Viggbyholm

Axel Rinman gjorde 1–0 till IK Göta efter åtta minuter. Viggbyholm kvitterade till 1–1 genom Arvis Kulbergs i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 3.32 gjorde IK Göta 1–2 genom Oliwer Ekström.

Theo Axelsson och Vilhelm Ericsson såg till att Viggbyholm vände till ledning med 3–2. I tredje perioden höll Viggbyholm i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Viggbyholms tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också IK Götas andra uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Viggbyholm nu ligger på fjärde plats. IK Göta är på åttonde plats. Så sent som den 2 oktober låg Viggbyholm på tionde plats i tabellen.

Den 11 december spelar lagen mot varandra på nytt, i HCL Tech Arena.

Nästa motstånd för Viggbyholm är Tumba. Lagen möts söndag 2 november 13.15 i Ishuset. IK Göta tar sig an Vallentuna hemma torsdag 6 november 20.00.

Viggbyholm–IK Göta 3–2 (0–1, 3–1, 0–0)

U18 allettan östra herr, Hägernäs Ishall

Första perioden: 0–1 (8.17) Axel Rinman.

Andra perioden: 1–1 (21.06) Arvis Kulbergs (Eric Ahlgren, Hugo Brevemark), 1–2 (23.32) Oliwer Ekström, 2–2 (37.02) Vilhelm Ericsson (Theo Funck), 3–2 (37.21) Theo Axelsson (Edgars Apinis, Eric Ahlgren).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 3-0-2

IK Göta: 2-0-3

Nästa match:

Viggbyholm: IFK Tumba IK, borta, 2 november

IK Göta: Vallentuna Hockey, hemma, 6 november