Tre poäng för Väsby hemma mot Lidingö Vikings HC U18

Väsby vann med 3–2 mot Lidingö Vikings HC U18

Vincent Edlund – Ahl avgjorde för Väsby

Väsby nu nionde, Lidingö Vikings HC U18 på tionde plats

Det blev uddamålsseger för hemmalaget Väsby i matchen mot Lidingö Vikings HC U18 i Vilundaparkens Ishall A. Laget vann torsdagens match i U18 allettan östra herr med 3–2 (2–0, 1–0, 0–2).

Väsby–Lidingö Vikings HC U18 – mål för mål

Väsby tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 12.44 i andra perioden slog Vincent Edlund – Ahl till framspelad av Loui Paulsson och gjorde 3–0. Lidingö Vikings HC U18 reducerade förvisso genom två mål av Viktor Sjöborg, men närmare än 3–2 kom inte Lidingö Vikings HC U18.

Det här var Väsbys andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Lidingö Vikings HC U18:s andra uddamålsförlust.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Lidingö Vikings HC U18 är på tionde plats.

Lagen möts igen 20 november i Exakt Arena.

I nästa match, söndag 12 oktober möter Väsby Nyköping borta i Stora Hallen 15.40 medan Lidingö Vikings HC U18 spelar hemma mot Värmdö 13.00.

Väsby–Lidingö Vikings HC U18 3–2 (2–0, 1–0, 0–2)

U18 allettan östra herr, Vilundaparkens Ishall A

Första perioden: 1–0 (11.34) Loui Paulsson (William Klintefalk, Sebastian Strand), 2–0 (18.17) Isac Moberg (Adam Mauritzon).

Andra perioden: 3–0 (32.44) Vincent Edlund – Ahl (Loui Paulsson).

Tredje perioden: 3–1 (55.05) Viktor Sjöborg (William Otterud), 3–2 (59.50) Viktor Sjöborg (Ludvig Jagevik).

Nästa match:

Väsby: Nyköpings SK, borta, 12 oktober

Lidingö Vikings HC U18: Värmdö HC, hemma, 12 oktober