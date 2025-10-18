Tre poäng för Vänersborg hemma mot Skövde HC

Vänersborg segrade – 4–2 mot Skövde HC

Vänersborg besegrade Skövde HC på hemmaplan i lördagens möte i U20 division 1 B syd herr. 4–2 (2–0, 2–0, 0–2) slutade matchen.

Vänersborg tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt tre minuter. Vänersborg startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 4–0 genom mål av Alex Bergström och William Skoogh. Leo Brunstedt och Anton Pirinen reducerade förvisso men närmare än 4–2 kom inte Skövde HC. Vänersborg tog därmed en stabil seger.

När lagen senast möttes vann Vänersborgs HC med 6–4.

Vänersborg tar sig an Mariestad i nästa match hemma tisdag 21 oktober 19.30. Skövde HC möter Mariestad borta lördag 25 oktober 14.00.

U20 division 1 B syd herr, Brätte Ishall

Första perioden: 1–0 (3.16) Teodor Ohlsson, 2–0 (6.01) Melker Flood (Oliver Wolrath).

Andra perioden: 3–0 (20.07) Alex Bergström (Oliver Wolrath), 4–0 (25.39) William Skoogh (Alexander Wallgren, Linus Marberg).

Tredje perioden: 4–1 (45.54) Leo Brunstedt, 4–2 (51.04) Anton Pirinen (Gustav Hultman, Leo Brunstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vänersborg: 2-0-3

Skövde HC: 2-0-3

Vänersborg: Mariestads BoIS HC, hemma, 21 oktober

Skövde HC: Mariestads BoIS HC, borta, 25 oktober