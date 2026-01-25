Tre poäng för Tranås hemma mot Visby/Roma

Ett måls övervikt avgjorde en målmässigt jämn match för Tranås, som vann hemma mot Visby/Roma med 4–3 (0–0, 4–3, 0–0) i hockeyettan södra på söndagen.

Den första perioden slutade 0–0.

Tranås var starkast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 4–3.

I tredje perioden höll Tranås i sin 4–3-ledning och vann.

Pontus Eklöf gjorde ett mål för Tranås och två målgivande passningar.

I tabellen innebär det här att Tranås nu ligger på andra plats i tabellen. Visby/Roma är på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Tranås med 4–1.

Tranås tar sig an Tingsryd i nästa match borta onsdag 28 januari 19.00. Visby/Roma möter Grästorps IK borta fredag 30 januari 19.00.

Hockeyettan södra, Tranås Åkeri Arena

Andra perioden: 0–1 (20.50) Elias Ewertzh (Joel Wahlgren, Erik Rainersson), 1–1 (23.40) Pontus Eklöf (Lukas Isaksson, Petter Eklöf), 1–2 (25.31) Erik Rainersson (Elias Lindström), 2–2 (31.46) Markus Ruuskanen (Pontus Eklöf, Viktor Nilsson-Westlund), 3–2 (33.10) Axl Johansson (Alexander Ternblad, Alfred Hjälm), 3–3 (34.18) Joel Wahlgren (Hugo Ollila, Andreas Thelander), 4–3 (35.37) Viktor Nilsson-Westlund (Pontus Eklöf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås: 3-0-2

Visby/Roma: 3-0-2

Nästa match:

Tranås: Tingsryds AIF, borta, 28 januari 19.00

Visby/Roma: Grästorps IK, borta, 30 januari 19.00