MJÖRNBERG: Första förlusten sedan november – den kompakta cynismen segrade

Hudiksvall fick slutligen känna på hur det känns att förlora. Ett cyniskt, kompakt och oerhört effektivt Visby/Roma lyckades vinna med 6-3 i Holmen Center och kvittera finalserien till 1-1 i matcher.

Nu väntar en oviss fortsättning på Gotland.



Efter 38 raka segrar nådde Hudiksvalls segersvit tillslut sin ände och den gjorde det inför skridskorna på ett oerhört kompakt Visby/Roma som gjort läxan från match ett och skruvade upp insatserna rejält. Som verkligen visade sin erfarenhet.



Lagom grisigt. Lagom cyniskt. Extremt kliniskt.



Fredagskvällens första drabbning finallagen emellan var ju annars en virvlande historia där Visby/Roma snarast kan klassa det som en triumf att siffrorna blev så jämna som 4-3 till hemmalaget Hudiksvall. Det var klasskillnad mellan lagen. Medan Visby stod och sov utnyttjade Hudik sin patenterade fart och åkte sönder sina gäster. Det var en uppvisning som hade kunnat mynna ut i större siffror, men som inte landade något mer än 1-0 i matcher. Det är ju så slutspel funkar.



Ny dag, ny match och Hans ”Säcken” Särkijärvis Visby/Roma hade uppenbarligen dragit lärdom av gårdagens misslyckande till dagens match. Man kom ut mycket mer påkopplade. Man hade bestämt sig för att idag skulle Hudiksvall få slita jäkligt ont om de skulle bärga en ny seger.

